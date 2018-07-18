近22年A股最低价股-“六毛股”烯碳退摘牌退市

记者 曹西京

晨报讯7月17日是烯碳退在A 股的最后一个交易日，18日起烯碳退被交易所摘牌，股票将进入股份转让系统挂牌转让。

7月16日，烯碳退发布公告称，公司股票已被深交所决定终止上市，17日是公司最后一个交易日。

根据深交所发来的《关注函》显示，烯碳退被摘牌以后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，并委托作为股票恢复上市保荐人的证券公司，提供进入股份转让系统挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记等事宜。但烯碳退仍未发布相关信息。

最后交易日烯碳退股价不再跌停，报0.61元/股，较暂停前最后一个交易日跌幅为88%。这是该股自上市以来的最低价，目前总市值7亿元。Choice数据显示，烯碳退周二的收盘价是A股市场近22年以来股价最低的。

值得一提的是，烯碳退自进入退市整理期后，股价曾经历连续18个跌停。

今年5月28日，深交所宣布对*ST烯碳做出终止上市决定，这是2018年度深交所首家被强制终止上市的公司，也是沪深两市第一例被会计师事务所出具“非标”意见后退市的上市公司。

在A股，退市后如果想要再重新上市，需要同时符合多个条件，2001年以来因经营亏损退市的公司中至今还没有重新上市的先例。