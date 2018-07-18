沪率先规范领导干部亲属经商办企业-2015年出台规定并部署实施　广大干部听从召唤，社会各界普遍反映积极

晨报记者 杨天弘 实习生 姚沁艺

领导干部的家风，不是个人小事、家庭私事，而是领导干部作风的重要表现。2015年5月4日，上海率先公布并部署实施《关于进一步规范本市领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为的规定（试行）》。

规定明确，省部级领导干部配偶不得经商办企业，其子女及其配偶不得在本市经商办企业；正局职领导干部和公权力比较集中的市公检法系统领导班子成员，其配偶不得经商办企业，其子女及配偶不得在其管辖地区或者业务范围经商办企业，不得在本市从事可能与公共利益发生冲突的经营活动。规定体现了重要干部重点管理，官越大、岗位越重要，管理就越严格。

这个被解读为上海史上最严的约束领导干部亲属经商办企业行为新规，经过市委的统一部署和安排推进，试点工作取得了较好的效果。

发现问题、全面规范

2014年10月，中央第二巡视组在对上海的巡视反馈意见中指出，“少数领导干部配偶子女在其管辖范围内经商办企业，群众对个别领导干部的配偶子女倚仗其权力谋取巨额利益反映强烈”。

领导干部亲属经商办企业极易导致权力寻租、钱权交易、滋生腐败。极少数领导干部通过配偶、子女及其配偶在其管辖的地区和业务范围内从事经商办企业活动的方式，公权私用、以权谋私，“一家两制”、官商勾结进行利益输送，不仅严重破坏了市场经济法则，导致市场竞争的不公平，而且严重污染了为官从政风气，成为作风建设的典型问题。

结合全市巡视工作中发现的情况，上海市委被触动了，并决定严肃整治和规范领导干部亲属经商办企业行为。

2015年2月27日，中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过了《上海市开展进一步规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理工作的意见》，明确这项工作在上海试点。同年5月4日，上海在坚持和重申中央有关要求的基础上，结合上海实际，进一步细化完善相关规范，出台实施规范领导干部亲属经商办企业行为规定，并确定重要干部重点管的原则，集中规范了全市党政机关、人民团体、依法受权行使行政权力事业单位的市管领导干部亲属和国有企业的市管领导人员亲属经商办企业行为。

逐一甄别、逐人谈话

《规定》实施后，全市列入规范范围的264家单位的1802名领导干部进行了专项申报。经对个人申报情况核实，共甄别出182名领导干部需要规范。

2016年3月至7月，又对全市市管高校、医院、科研院所等不属于依法行使行政权力事业单位以及部分参照公务员法管理事业单位的市管干部作了全覆盖抽查。经对个人申报情况核实，共甄别出46名领导干部需要规范。

市委组织部会同市工商局等部门，对每一名领导干部专项申报情况进行核实，特别是对正局职领导干部申报情况进行了全覆盖核查。同时建立了组织部门与纪检监察、工商、国资、金融等部门会商甄别机制，对领导干部亲属从事经商办企业情况进行逐一甄别。

在申报、核实、甄别的基础上，明确规范环节的具体流程，将规范环节细化为领导干部个人作出选择、组织启动工作程序、本人岗位调整或配偶、子女及其配偶完成退出手续等步骤。坚持“一人一档、过程留痕、全程监督”，在每一工作环节都留下记录，以全流程记实确保可追溯、可复查。

广大干部皆能完全理解、接受并且积极配合做好工作，自觉以高度的政治责任感和使命感，顾全大局，听从召唤。同时，社会各界普遍反映积极，广大干部群众普遍给予充分肯定，形成了正面的舆论氛围。