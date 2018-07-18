“足不出户”享上门服务便利 家政平台上却约来“三只手”

晨报记者 吴艺璇 实习生 向袁媛

市民在打扫家庭卫生、维修家电时，习惯在家政平台预约家政人员上门服务。日前，不少网络家政平台分别推出APP在线预约服务，传统的家政服务平台也在不断冲破线下的屏障，让用户享受“足不出户”就约到钟点工、保姆的便利。但家政从业人员的身份鱼龙混杂，无论线上、线下平台都存在一定的安全隐患。

近日，杨浦警方成功破获一起网约家政人员盗窃案。此案中，有盗窃前科的嫌疑人从事家政服务也引起了争议，家政平台对从业人员身份信息真实性的把关能力令人质疑。警方建议，企业在招工时及时查询员工的无犯罪记录证明。

网约洗空调被盗3000元

4月12日晚，家住杨浦区控江某小区的单女士来到派出所报案称，家中的3000元现金被盗，怀疑是白天来清洗空调的家政服务人员所为。

民警问询得知，4月11日，单女士经朋友介绍，在某网约家政服务平台预约了空调清洗服务。12日上午10点，网约家政服务人员方某如约上门清洗空调。

“我临时有事出门，钱包里拿了100元给了我老公，当时钱包里还有3000元。”单女士说，她把钱包放在了卧室的抽屉里，当时抽屉里还有另外两个装了现金的钱包。被盗当天晚上，单女士准备去超市购物，再到抽屉拿钱时发现钱包里的钱已被偷走，遂赴派出所报案。

经警方调查取证后，发现家政服务人员空调维修工方某有重大的作案嫌疑。锁定嫌疑人后，民警立即巡线追踪，成功在其暂住地将其抓获，并全数追回赃款。方某对其违法犯罪行为供认不讳。

据方某供述，其在单女士卧室清洗空调过程中，故意要求陈先生帮忙清洗过滤网，趁陈先生在厨房清洗之际实施盗窃，将放在卧室抽屉里的3000元现金拿走。警方介绍，嫌疑人方某有盗窃前科。方某自己也交代，此前他曾借着上门服务的机会偷盗客户的钱财，如果被发现了就立即归还，否则占为己有。由于此前的被害人都未报案，滋长了方某的胆量。

目前，犯罪嫌疑人方某因涉嫌盗窃罪被杨浦警方依法刑事拘留。

利用平台漏洞入职作案

记者调查发现，无论是线上还是线下，家政从业人员的资质良莠不齐。家政服务平台显示的从业人员信息中虽具备资质证书和身份信息，但在实际操作中，许多平台无法对从业人员提交的资质证书和身份证明文件的真实性进行审核。因此，一些不法分子利用此漏洞，使用在互联网购买的假冒身份证明等文件应聘网络平台从业人员，进而受聘后混入被害人住所伺机实施盗窃等违法犯罪行为。

今年，杨浦警方接报多起此类案件。杨浦分局延吉新村派出所名民警朱骏杰告诉记者，他们在此类案件侦办过程中，往往需要家政平台协助调查，而在调取家政人员身份信息时发现，一些从业人员在平台登记的却是虚假信息。

今年5月下旬，一对夫妻曾到延吉新村派出所报案，称自家的两块价值共计6万元的手表被盗。当天他们在“阿姨帮”平台预约的钟点工曾来做过保洁服务，家中有一位老人负责监督。当他们到家后发现，放在飘窗上的两块手表不见了。然而，被盗夫妇联系“阿姨帮”平台客服后却发现，该刘姓钟点工的身份信息存在问题。民警在调查中也发现，刘姓钟点工登记的是虚假信息。据悉，此案仍在调查当中。