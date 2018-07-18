花2万元租车后被指违约 消费者称落入中介“套路”-租车市场尚不规范，市民租车务必研究合同留证据

记者 李晓明

晨报讯 明明与中介公司签订了三个月的租车合同，结果开了一个月就被告知车辆有问题不能继续租下去，消费者信以为真未能及时支付租金，却被中介以“违约”为由扣掉了1.2万元的押金和2千元的管理费。近日，消费者刘先生反映了自己租车被中介“套路”的遭遇。浦东消保委提醒，目前租车市场尚不规范，市民租车务必仔细研究合同，保留证据，以免利益受损。

刘先生告诉记者，因为工作关系，他今年年初来沪，为了出行方便打算租辆汽车代步。3月份，他通过网上找了一家可以租车的中介公司，双方初步谈妥后，3月28日签订了租车协议。协议规定，刘先生通过这家租车中介公司租赁“一嗨”的车子三个月，车辆为荣威550新能源车，上海牌照。租车有效期到今年6月25日，刘先生当场支付给中介押金12000元、一个月租赁费6000元和管理费2000元，共计20000元，合同还约定了剩余两个月租赁费的支付时间分别为：4月28日、5月28日。

谁知，刘先生的车子刚开了1个多月，在5月15日，“一嗨”工作人员就强行让刘先生交车，中介公司也告知终止租车协议，并称押金、租赁费和管理费都不退。无奈之下，刘先生向浦东消保委投诉。

刘先生称租车中介公司无故强制终止协议，并不退任何费用。因合同中写明管理费一概不退，刘先生认可管理费不退，但是要求退押金12000元。

租车中介安先生则称，刘先生没有按照合同按时交付下个月租金，合同写明违约的话直接收回车子并不退任何费用。

双方各执一词，均指责对方违约，究竟真相如何？

“我车子开了不到1个月，中介就来电话说这辆车子不能出租了，有可能被交警罚款。”刘先生接受记者采访时表示，在4月初，他就接到中介电话劝他不要再租这辆车了，说这辆车可能有问题。但自己钱都付了，而且中介也没说会退还租车费用，所以自己就继续开。到了4月28日，原本是交下个月租车费的时间，但刘先生担心车子有问题，不敢继续支付4月份租赁费，这样过了十多天，“一嗨”以刘先生没有按照合同日期交下个月的租赁费为由强行收回了车子。而押金和管理费均没有退还。但是，中介安先生却称，他没有说不能继续出租，只是劝退，并强调他有劝退的权利。

经过消保委多次调解，中介安先生依然拒绝退款，刘先生只好表示将会通过其他途径继续维权。