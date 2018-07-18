采写：特级首席记者 孙立梅视觉：首席美编 黄欣统筹：张佳昺 张源

全球融合采访纽约站

由上海出品的原创音乐剧 《犹太人在上海》，明年将登陆百老汇剧院。应对方要求，《犹太人在上海》上演之时将更名为《微光》。导演徐俊笑言，希望这部剧也能像一道“微光”，让全世界看到更多的中国原创音乐剧，尤其是上海优质文化品牌的风采，这比“首次出海”具有更重要、也更深远的意义。

是的，只要有亮，“微光”不微。

要知道，2002年音乐剧《悲惨世界》在上海大剧院上演之前，全中国的普通观众都不清楚“音乐剧”到底是个什么样子。《悲惨世界》刚开始的几场票房因此并不理想，以至于很多的大剧院工作人员，都自掏腰包购票表示支持。

不过，正是这部让上海大剧院亏本的《悲惨世界》，以一道“微光”，为上海乃至中国观众打开了一扇走进剧场、领略雄伟壮丽的大门。之后，经典的《猫》《剧院魅影》来了，另类的《摇滚莫扎特》《长靴皇后》也来了。

有纽约百老汇、伦敦西区的成功在前，再加上音乐剧在中国已经表现出的强大市场潜力，上海正从毫无争议的音乐剧国内第一“码头”向“源头”迈进，因此新闻晨报·周到打响上海品牌全球融合采访，首站就选择了纽约百老汇。

从走访百老汇剧院的制作方、运营方，再到深入上海本地剧院、演出行业协会、海外原版引进方、原创音乐剧演出机构、音乐剧导演，新闻晨报·周到试图以音乐剧作为样本，探究上海在打响文化品牌道路上的优势和困境，以及要破解这些困境，上海和上海的文艺工作者可以学些什么，需要追些什么，必须改些什么。

而在每一场采访接近尾声的时候，所有的受访者都不约而同地将重点放在“人”上面。

所谓的“人”，可想而知首先是包括音乐剧从业人员在内的所有文艺工作者，他们的学习、创新能力和敬业、专业素质，他们的服务意识和大局观，在很大程度上决定了他们能推出什么样的作品。在这方面，市场和时间，都是最好的检验标准。

在行业之外，受访者还特别提及，上海在打响文化品牌的同时，还应当致力于推广文化生活理念，唤起全民对包括文化生活在内的美好生活的追求、向往之心，以及积极实践的活力，这是对文艺工作的另一种支持。

只要有亮，有热，“微光”不微。

时至今日，上海之春国际音乐节、上海国际电影节、上海书展、上海国际艺术节等上海年度文化盛事，都已经成为点亮上海市民文化娱乐生活的巨大光源，吸引了长三角、全国各地，乃至全世界的观众慕名而来，为上海打造亚洲演艺之都提供了强有力的助推。

正如上海大剧院总经理张笑丁所说：“当我知道上海又开了一家新书店，或者又开了一家博物馆的时候，我都觉得挺高兴的。不仅是为市民，为上海，也为了我们自己。因为我知道，那些愿意进书店、进博物馆的人，都是上海大剧院潜在的观众。这些文化类的东西一定是触类旁通的，都是在为上海构建一个更美好、更高品质的文化生活环境。”

当然，对标纽约或者伦敦，我们愿意承认，上海受众对文化和文化产品的重视程度，还有进一步提高的空间。新闻晨报·周到记者也很愿意分享一下，此次纽约之行印象最深刻的一件小事——

7月2日上午，在纽约时代广场台阶最高处架三脚架拍视频的时候，新闻晨报·周到记者被一个高而胖的警察以有安全隐患为由赶了下来，只能在时代广场两侧拍一点视频。

这时，一个兴奋的声音闯进了耳朵：哇，华为P20！

回头一看，是一位年轻帅哥。打听下来原来是售票亭TKTS的工作人员戈林。戈林请求试一下记者的手机。接过去后他就开始自拍，然后对镜头和拍摄效果赞不绝口。“太贵了，（在美国卖）800多美金，我买不起。”

但随后被问到当天能买到的《剧院魅影》的最低票价时，戈林回答：“109美金，已经很便宜了。”

“所以你觉得花800美金买手机算很贵，花109美金买音乐剧票算很便宜？”

戈林显然从来没这么做过比较，愣了一下，“我买不起P20，但一年内必须要看好几场音乐剧，我是音乐剧超级粉丝。当然，我也是华为粉……”

看10部音乐剧，比买一部高配置的手机重要，这是戈林的选择。

我们不知道在美国有多少年轻人会做出这样的选择，但我们希望，在中国、在上海，愿意这样选择、愿意放下手机，走进剧场、走进书店、走进博物馆的年轻人，越多越好。

我们每个普通人，首先当然都是“上海文化”的受众——我们享受每一场演出、每一个展览、每一次阅读体验； 同时我们应该而且完全可以成为“上海文化”的共同建设者，如果我们在观演时懂得秩序和喝彩，在参展时学会等待和欣赏，在阅读时愿意静心和分享，那么，我们每个人其实都在为上海文化品牌建设贡献“微光”。

新闻晨报·周到此次的全球融合报道，其实也是这众多“微光”中的一束。

但只要有亮、有热、有能，那么，我们坚信，“微光”不微。