7月17日，古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯－卡内尔在哈瓦那会见中共中央政治局委员、上海市委书记李强。

7月17日，古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯－卡内尔在哈瓦那会见中共中央政治局委员、上海市委书记李强。

李强向迪亚斯－卡内尔转达习近平主席的亲切问候，并对今年4月古巴选举产生新一届国家领导人表示祝贺。李强表示，共同的理想信念将中古两国紧紧联系在一起。新时期，我们将按照习近平主席的指示，坚定不移深化肝胆相照的友谊，坚定不移开展互利双赢的合作，坚定不移做改革发展的伙伴，推动中古关系不断迈上新台阶。

迪亚斯－卡内尔请李强转达对习近平主席的良好祝愿，表示当前古中关系处于历史最好时期，古巴正努力深化经济社会模式更新，古巴共产党愿与中国共产党加强多层次交往，交流互鉴社会主义建设经验。

应古巴共产党邀请，中共中央政治局委员、上海市委书记李强于7月14日至17日率中共代表团访问古巴。其间，李强分别同古共中央政治局委员、古巴工人中央工会总书记吉拉特，古共中央书记处书记、国际关系部部长巴拉格尔举行会谈，出席圣保罗论坛第24次年会并发表演讲，考察古巴遗传工程和生物技术研究中心，与古共领导人共同观看上海改革开放40年成就图片展和“上海之夜”文艺演出。