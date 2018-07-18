习近平眼里的“第一资源”为何如此重要

来源：央视网

央视网消息：“治国之要，首在用人。”“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。”“硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。”……

习近平总书记高度重视人才工作。特别是党的十八大以来，他曾在诸多场合多次论述人才对于治国兴邦的重要意义。

人才是创新的第一资源 推进自主创新，人才是关键。没有强大人才队伍作后盾，自主创新就是无源之水、无本之木。 ——2013年3月4日，习近平在参加全国政协十二届一次会议科协、科技界委员联组讨论时的讲话 人才资源是第一资源，也是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。要把科技创新搞上去，就必须建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍。 ——2013年9月30日，习近平在十八届中央政治局第九次集体学习时的讲话 2018年1月8日，国家科学技术奖励大会上，习近平向获得2017年度国家最高科学技术奖的南京理工大学王泽山院士(右)和中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所侯云德院士(左)颁发奖励证书。来源：新华社 人，是推动经济发展的主体。人才，是驱动技术创新的主体。 改革开放四十年来，依靠紧抓“发展是执政兴国的第一要务”这一理念，我国社会生产力水平显著提高，社会生产能力在很多方面跻身世界前列，中国特色社会主义进入了“新时代”。而置身新的发展阶段，我们又该如何突破自身瓶颈、解决深层次矛盾和问题，实现高质量发展？ 发展靠创新来驱动，创新则靠人才来支撑。“知识就是力量，人才就是未来。我国要在科技创新方面走在世界前列，必须在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，必须大力培养造就规模宏大、结构合理、素质优良的创新型科技人才。” 近年来，在习近平的关怀下，一系列扶持人才政策陆续颁布，越来越多的海外学子和科技工作者从海外归来，投入到祖国创新创业大潮。 此外，习近平总书记提出的创新人才评价机制，不唯论文、职称、学历论英雄，也鼓舞、激励、留住了一大批青年科技人才。在习近平的推动下，日前中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》。《意见》直面当下科技评价体制的诸多弊端，并针对问题有的放矢地深化“三评”改革，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研环境，形成中国特色科技评价体系。为提升我国科技创新能力、加快建设创新型国家和世界科技强国提供了有力的制度保障。

人才是党执政兴国的根本性资源 办好中国的事情，关键在党，关键在人，关键在人才。 ——2016年5月，习近平就深化人才发展体制机制改革作出的重要指示 各级党委和政府要从心底里尊重知识、尊重人才，为人才发挥聪明才智创造良好条件，营造宽松环境，提供广阔平台。 ——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话 2016年4月19日，习近平在北京主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。来源：新华社 “一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。”现代经济社会发展历史证明，人才是科学技术发展的引领者，是经济社会发展的推动者，是先进生产力中起着主导作用的因素。习近平曾在多个场合强调，人才是事业发展最宝贵的财富，人才资源是党执政兴国的根本性资源。 早在2003年，时任浙江省委书记的习近平在省委第十一届四次全会上就明确提出“八八战略”，精准定位人才强省发展目标。经过十几年持续推进，才有了现如今人才工作的“浙江经验”。 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了一系列强国战略。深系国家兴衰的人才强国战略无疑是重中之重。建设人才强国既反映了当今世界的时代特征和经济社会的发展大势，又有力指导了我国人才事业的发展，极大促进了社会主义现代化建设。 这其中“党管人才”则是根本中的根本。如何让人才能够“人尽其才”？关键在于提高党管人才的水平。既要增强各级党政负责人的人才意识，也要提高全党全社会对人才重要性的认识，构建全新的人才发展体系。 建立科学合理的人才制度体系，不仅能有效挖掘现有人才，亦有助于提高教育质量、充分培养各级各类人才、创造良好条件维护人才健康成长。 “根在基层，重在落实。”只有在全社会弘扬识才爱才、敬才留才的良好氛围，才能激励青年一代更加有理想、有本领、有担当，中国的各领域人才才能一茬接一茬地成长。

人才是赢得国际竞争主动的战略资源 综合国力竞争归根到底是人才竞争。哪个国家拥有人才上的优势，哪个国家最后就会拥有实力上的优势。 ——2012年12月，习近平在广东考察工作时的讲话 源源不断的人才资源是我国在激烈的国际竞争中的重要潜在力量和后发优势。 ——2014年9月9日，习近平同北京师范大学师生代表座谈时的讲话 2018年5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。来源：新华社 习近平总书记在十九大报告中提出“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源”。近代以来，西方国家之所以能够称雄世界，一个重要原因就是掌握了高端科技。“国之利器，不可以示人。”正如总书记所说：“真正的核心技术是买不来的。”要保持快速发展，抓住机遇走在时代前列，就要“坚持人才为本”，紧紧抓住这重要的“第一资源”。 同时，要提高我国参与全球治理的能力，还需要一大批熟悉党和国家方针政策、了解我国国情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的专业人才。 打开国门，才能拥有世界。构建具有全球竞争力的人才制度体系，才能让天下英才近悦远来、尽展其能；才能激活本土人才、强化本土培养的国际竞争力；才能在全球人才竞争的大势中占据上风。 “聚天下英才而用之”--习近平就深化人才发展体制机制改革作出的重要指示中，用这八个字勾勒出新时代我国人才政策的发展方向。 《诗经》有云：“思皇多士，生此王国。”中华民族历来具有尚贤爱才的优良传统。在当前全球化日益加剧的环境下，我们必须眼界更广、气度更大、方式更灵活，才能引才用才，最大限度发挥国际人才流入带来的红利。

(文/刘畅)（网站首页图：新华社资料图片）