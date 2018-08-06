宝山区建立智能化治理系统“社区通”-557个居村单元系统组成全区大系统，创立基层社会治理新模式

晨报记者 何雅君

宝山区庙行镇共康雅苑二居小区有一片荒地。一位居民在“社区通”上发帖，提议把它改造为公共休闲绿地，引发了居民讨论，随后投票选定了改造方案。不久前，荒地被改建成了集休闲、种花、种菜于一体的花园，起名“世外桃源”，由居民自主管理。这也成为宝山人使用“社区通”解决社区问题的新例子。

互联网时代，基层社会治理面临新的挑战。宝山区通过建立智能化治理系统“社区通”，创立基层社会治理新模式，得到了社会各界的广泛认可，获评2017年中国（上海）社会治理创新实践十佳案例。

每个居村都有独立的“社区通”

记者了解到，促成“世外桃源”诞生的“社区通”，是宝山区2017年2月建立的智能化治理系统。宝山区共有453个居委，104个村委，每个居村都有一个独立的“社区通”单元系统，组在一起，就成了全区的大系统。据悉，“社区通”去年8月已实现全区所有村居上线。

使用“社区通”需要实名制申请，每个居村系统都有自己独立的二维码。居民或村民扫码提交申请后，待居村党组织审核通过，就能在手机端看到本居村“社区通”各功能板块上的帖子和信息。为了保障隐私和安全，每个人只能申请进入自己居村的“社区通”。目前，全区已有50万名居村民实名加入“社区通”，其中59%是50岁以下用户。党员只要在“社区通”上亮出身份，名字旁边就会有个小红旗飘着，方便其他人识别、联络。

记者从居民的手机端看到，“社区通”上共有十多个功能板块，由不同的工作人员负责。“宝山大调研”、“爱宝山”两个版块现由宝山区管理，“党建园地”由居村支部书记管理，包括“社区公告”、“左邻右舍”、“议事厅”、“物业之窗”在内的其余版块则由支部、居村委成员分工管理。

只要有人提问，都会设法解决

共康雅苑二居的党支部书记戴建国认为，自从有了“社区通”，支部和居委倾听居民意见的渠道比原来畅通多了。“我们现在很多的事情都是自下而上做的。线上讨论、线下商量，好的议题变成项目进行实施，还有的变成公约，大家共同遵守。”在他看来，有了“社区通”之后，双方的沟通也变得简单、直接。“我有事情要和某位居民说，一个信息发过去，居民马上知道了。居民有问题要跟居委会、社工反映，也是一键直达，我们都是第一时间响应、第一时间回复。”

戴建国注意到，“社区通”上阅读量最高的帖子，是与老百姓生活息息相关的帖子。前段时间，小区边上的易买得超市被卜蜂莲花接收，就引得居民在“社区通”上议论纷纷，讨论的焦点是超市更名之后，原有的会员卡、积分还能不能用，怎么个用法。派出所工作人员见状，一度担心后面会有很多人去现场问、去闹。居委会得知后，马上联系超市了解情况，获悉会员卡和积分仍能使用，第一时间在“社区通”上发帖告知，阅读量高达800多人次。居民们通过“社区通”看到了告知帖，就没有人再去现场问了。“由此可见，社区通是信息速递的窗口，传递很快，传播范围很广，很方便。”戴建国说。

解决不了的问题转交上一级处理

“社区通”受欢迎的关键，在于居民提出的问题必须有人理会。只要有人提出问题，居村都要想办法去解决。然而，不是所有事情都能在居村层面搞定，那又怎么办呢？戴建国告诉记者，可以把它交给街镇，请街镇帮忙处理。“比如说，小区一些楼栋下雨时有倒灌水现象，居民都到‘社区通’上来发帖。我了解情况后就去找庙行镇有关部门，对方马上协调开发商解决了。”

有些事情街镇层面也解决不了，那就需要交给区级层面处置，比如交通问题。戴建国说：“我们这里的公交线路覆盖不足，间隔时间长，居民们意见很大，在‘社区通’七嘴八舌讨论了很多方案。这个事情光靠镇里面也搞不定，我们就联系了区里，等他们给出处理意见后，我们再到‘社区通’上答复提问者。”2018年首个工作日，宝山区领导带着相关的职能部门来到现场。经过协调，区建交委拿出了一个方案，调整了宝山20路公交车的运营时间和班次，居民们拍手称快。