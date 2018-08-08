2018年08月08日 00:46 来源：亚心网

雪山皑皑，小溪潺潺，成片的天山云杉簇拥成荫。在乌苏佛山国家森林公园待甫僧景区，如今每天都有超过2000人次的游客专程到这座拥有天然氧吧之称的景区内“吸氧”。

“我是从内蒙古来的，这趟就是冲着康养来的，你看这里入眼满满的绿色，原始森林与茫茫草原一望无垠，空气非常清新。”8月7日，65岁的游客刘金凤说，她预定了景区内20天的森林中医理疗养生，准备在这里好好调理一下身体。

近年来，新疆各地依托森林草地、温泉、沙漠等疗养资源，在原有休闲度假基地的基础上，着力打造一批康养基地和康养游线路。

树林中间的木质二层楼房，供疗养的游客住宿。图/新疆经济报新媒体中心记者豆兴军

绿色，是新疆康养旅游产业发展中的一个关键词。汇集了全国乃至亚洲800多种高山地带珍稀植物资源的新疆乌苏市待普僧景区，森林覆盖率达到76％以上，是我国首批森林养生基地。按照旅游+康养的发展思路定位，景区通过引进先进的康养项目，经过两年建设将这里建成集森林休闲静态养生、森林中医理疗养生等于一体的成熟的修养身心的康养综合体。

乌苏佛山国家森林公园待甫僧景区，游客走在绿荫小道上。图/新疆经济报新媒体中心记者豆兴军

“以前开长途汽车时落下了老毛病，没想到这次来新疆旅游，在景区内还能治疗我的颈椎病。”8月7日，来自湖南的游客胡新华正在康养基地进行颈椎治疗，他说，基地里配备了中医康养师，还有针灸按摩和药膳食疗，“这一趟新疆之行，不仅收获了美景，也收获了健康。”

康养游带动火洲“热经济”

在旅游+康养的发展模式中，新疆吐鲁番市沙疗的魅力不亚于当地的葡萄和甜瓜。8月6日，吐鲁番市维吾尔医医院沙疗中心的沙丘上，全国各地慕名而来的游客正在享受地把自己埋在沙子中。

吐鲁番沙丘上支满了五颜六色的遮阳伞，来自全国各地的游客在这里享受沙疗带来的乐趣。图/通讯员曾维

据统计，今年从6月1日沙疗工作开始以来，已接待国内外游客超过1．8万人次，其中6成是疆外游客。

来自陕西56岁的谢畅已经是第三年来这里沙疗，他说，年轻时落下风湿病根，几年前听朋友介绍吐鲁番的沙疗，就过来试一试。“沙疗效果还不错，我感觉自己的病减轻了。”

游客将身体埋在沙中，享受沙疗。图/通讯员赵树强

为了升级沙疗康养产业，吐鲁番市委、市政府逐步将吐鲁番建设成为重要的风湿病治疗基地。自2015年起，吐鲁番市便已启动了“沙疗小镇”建设项目，对吐鲁番维吾尔医医院沙疗中心所在地高昌区亚尔镇上湖村进行全面改造升级。沙疗小镇将上湖村进入沙疗中心主干道两旁的民居经过重新规划、改建，打造成统一的特色建筑，该村153户家庭式旅馆也随之规范升级，为游客提供更好的住宿、餐饮和休闲娱乐环境。

在喀什地区叶城县恰其库木管理区英协海尔村，由于邻近塔克拉玛干沙漠，当地打造了“金色沙疗基地+红色农家乐+绿色葡萄长廊”休闲中心，并已为该村群众带来五万余元的长期收益。

从过去单一的埋沙治病，到如今的衣食住行治玩“一条龙”服务，新疆的沙疗产业正在不断升级成全产业链的“热经济”。

“温泉之乡”养生游带动多行业发展

在新疆，素有“中国温泉之乡”的温泉县，眼下也吸引了众多游客前来泡温泉。温泉县位于新疆西北部，博尔塔拉河上游河谷地带。近年温泉县围绕“中国温泉之乡”这块金字招牌，推出了温泉养生。

“这里的温泉可是出了名的，这次特意带上家里的老人一起来泡下温泉，放松一下。”来自乌市的游客王清峰一家选择以自驾游的方式，来到温泉县旅游。

依山傍水的温泉县，形成了以温泉为产业的洗浴、康养等旅游产业。图/通讯员蒋直言

据统计，2018年上半年温泉县旅游总收入达2869．23万元，接待游客人数31．5万人次。目前，温泉县已经形成了以温泉为产业的洗浴、康养等旅游产业，带动了酒店、餐饮等多个行业的快速发展。

新疆维吾尔自治区旅游发展委员会工作人员说，康养旅游是旅游业贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的重要载体，是推动新疆旅游供给侧结构性改革的重要抓手，是传统旅游产业转型升级的重要途径。

根据规划，到2020年，新疆建立全区康养旅游先行先试区10个县市，康养旅游示范基地3家，中医药健康旅游示范基地3家，中医药健康旅游示范项目10个。

未来几年内，新疆还将充分利用乌鲁木齐市、伊宁市、克拉玛依市、库尔勒市等城市的健康医疗资源、康体休闲设施和中医养生文化优势，全力建设新疆天山北坡山地康养旅游带，积极培养健康医疗旅游城市。

文|新疆经济报新媒体中心记者孙圆圆