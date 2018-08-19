这个群体，习近平时常在@他们

【编前语】在社会上有这样一群人：为了你我的健康，他们无私献仁心、妙手施仁术，他们同死神抗争、与时间赛跑。经年累月，初心如故。他们，就是时刻守护在你我身边的广大医师们。

2018年8月19日，我国迎来首个“中国医师节”。从此往后，医师们有了自己的节日。这是继护士节、教师节、记者节之后，国家设立的第四个行业性节日。这个群体，习近平总书记一直关注着他们、关心着他们。新华社《学习进行时》推出文章，为您梳理回顾。

高尚神圣的事业，总书记这样点赞

将每年8月19日设立为“中国医师节”，体现了党中央对卫生健康工作的高度重视，对广大医务人员优秀业绩的充分肯定。

——2018年8月17日，习近平对首个“中国医师节”作出重要指示强调

长期以来，我国广大卫生与健康工作者弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神，全心全意为人民服务，特别是在面对重大传染病威胁、抗击重大自然灾害时，广大卫生与健康工作者临危不惧、义无反顾、勇往直前、舍己救人，赢得了全社会赞誉。

——2016年8月19日至20日，习近平在全国卫生与健康大会上强调

全面建成小康社会，残疾人事业、医疗卫生健康工作都是重要组成部分。你们的事业是最高尚、最神圣的。

——2016年7月28日，习近平在河北唐山市考察时强调

西非部分国家埃博拉出血热疫情发生以来，我国军地医务人员组成的援非医疗队，坚决贯彻党中央决策部署，奔赴西非抗疫前线，不畏艰险，救死扶伤，同所在国家人民一道，在病毒检测、病人留观和治疗、公共卫生防疫培训等方面取得显著成效，用实际行动体现了风雨同舟、患难与共的中非友好情谊，赢得了受援国家政府和人民赞誉，受到了国际社会好评。

——2014年12月30日，习近平向中国援非抗击埃博拉出血热疫情全体医疗队员致慰问信

大家远离祖国和亲人，克服了种种困难，以实际行动铸就了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，展示了中国人民热爱和平、珍视生命的良好形象。大家的辛勤工作和无私奉献，加深了中国人民同广大发展中国家人民的友谊，为推进人类和平与发展的崇高事业作出了贡献。

——2013年8月16日，习近平在人民大会堂会见全国援外医疗工作先进集体和先进个人代表时强调

尊医重卫成风气，总书记有要求

要着力发挥广大医务人员积极性，从提升薪酬待遇、发展空间、执业环境、社会地位等方面入手，关心爱护医务人员身心健康，通过多种形式增强医务人员职业荣誉感，营造全社会尊医重卫的良好风气。

——2016年8月19日至20日，习近平在全国卫生与健康大会上强调

要严厉依法打击涉医违法犯罪行为特别是伤害医务人员的暴力犯罪行为，保护医务人员安全。

——2016年8月19日至20日，习近平在全国卫生与健康大会上强调

各级党委和政府要关心和关爱医务工作者，为他们创造良好工作环境，让广大医务工作者安心、放心、舒心从事救死扶伤的神圣事业。

——2014年12月13日，习近平在江苏调研时强调

广大医师注意了！总书记有重托

希望广大医务人员认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行社会主义核心价值观，坚持全心全意为人民服务，弘扬救死扶伤的人道主义精神，继往开来，再接再厉，不断为增进人民健康作出新贡献，为健康中国建设谱写新篇章，努力开创我国卫生健康事业新局面。

——2018年8月17日，习近平对首个“中国医师节”作出重要指示强调

我国广大卫生与健康工作者要弘扬和践行社会主义核心价值观，强化医德医风建设和行业自律，为人民提供最好的卫生与健康服务。

——2016年8月19日至20日，习近平在全国卫生与健康大会上强调

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。当前，中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机，希望广大中医药工作者增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。

——2015年12月18日，习近平致信祝贺中国中医科学院成立60周年

广大医务工作者要精心钻研业务，加强医德修养，为人民群众解除病患多作贡献。

——2014年12月13日，习近平在江苏调研时强调