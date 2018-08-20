习近平心中“最深层、最根本、最永恒”的情怀

来源：央视网

在社会主义核心价值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国主义。”若论中华民族根植最深、影响最大的精神品质，必定是爱国情怀。在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是把中华民族团结在一起的精神力量，激励着一代又一代中华儿女为祖国发展繁荣而不懈奋斗。

关于如何弘扬爱国主义精神，习近平曾提出五点具体要求，对于我们正确把握当代中国爱国主义精神内涵、进行爱国主义思想教育具有重要指导意义。

把爱国主义教育作为永恒主题

要把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。

——2015年12月30日，习近平在中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作的报告

全国各族人民一定要弘扬伟大的民族精神和时代精神，不断增强团结一心的精神纽带、自强不息的精神动力，永远朝气蓬勃迈向未来。

——2013年3月17日，习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

我们要弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，不断增强全党全国各族人民的精神力量。

——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

坚持爱国主义和社会主义相统一

祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，爱国主义才是鲜活的、真实的，这是当代中国爱国主义精神最重要的体现。

——2015年12月30日，习近平在中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

广大家庭都要把爱家和爱国统一起来，把实现家庭梦融入民族梦之中，心往一处想，劲往一处使，用我们4亿多家庭、13亿多人民的智慧和热情汇聚起实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

广大留学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。

——2013年10月21日，习近平出席欧美同学会成立100周年庆祝大会时的讲话

维护祖国统一和民族团结

要教育引导全国各族人民像爱护自己的眼睛一样珍惜民族团结，维护全国各族人民大团结的政治局面，不断增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，坚决维护国家主权、安全、发展利益，旗帜鲜明反对分裂国家图谋、破坏民族团结的言行，筑牢国家统一、民族团结、社会稳定的铜墙铁壁。

——2015年12月30日，习近平主持中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

团结稳定是福，分裂动乱是祸。要坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，深入开展民族团结宣传教育，使各民族同呼吸、共命运、心连心的光荣传统代代相传。

——2014年3月4日，习近平看望出席全国政协十二届二次会议的少数民族界委员时的讲话

维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。

——2018年3月20日，习近平在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

必须尊重和传承中华民族历史和文化

弘扬爱国主义精神，必须尊重和传承中华民族历史和文化。对祖国悠久历史、深厚文化的理解和接受，是人们爱国主义情感培育和发展的重要条件。

—&mdasmdash;2015年12月30日，习近平主持中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。

——2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上的讲话

我们常讲，做人要有气节、要有人格。气节也好，人格也好，爱国是第一位的。我们是中华儿女，要了解中华民族历史，秉承中华文化基因，有民族自豪感和文化自信心。要时时想到国家，处处想到人民，做到“利于国者爱之，害于国者恶之”。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

坚持立足民族又面向世界

中国的命运与世界的命运紧密相关。我们要把弘扬爱国主义精神与扩大对外开放结合进来，尊重各国的历史特点、文化传统，尊重各国人民选择的发展道路，善于从不同文明中寻求智慧、汲取营养，增强中华文明生机活力。

——2015年12月30日，习近平主持中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话

中国的先人早就知道“国虽大，好战必亡”。自古以来，中华民族就积极开展对外交往通商，而不是对外侵略扩张；执着于保家卫国的爱国主义，而不是开疆拓土的殖民主义。

——2014年5月15日，习近平在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上的讲话

中国人是讲爱国主义的，同时我们也是具有国际视野和国际胸怀的。随着国力不断增强，中国将在力所能及范围内承担更多国际责任和义务，为人类和平与发展作出更大贡献。

——2013年3月19日，习近平在出席金砖国家领导人第五次会晤前夕接受媒体采访时表示

（整理/田宏）