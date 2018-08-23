平安中报净利增三成 民生金融发力服务1.79亿客户

记者 李俊 杨晓东

实习生 汪奕晨 杨瑷竹

昨天下午，中国平安中期业绩发布会数据显示，“金融科技服务民生”成为亮点：中国平安服务客户1.79亿人，客户数同比增长25.2%。在行业结构调整的环境下，寿险及健康险业务的新业务价值达387.57亿元，同比增长0.2%，第二季度同比增长9.9%，扭转了第一季度负增长的局面；金融科技与医疗科技业务发展迅速，实现营运利润46.07亿元，在集团营运利润中占比7.0%，同比提升6.4个百分点。

记者注意到，2017年末，中国平安高调宣布转型科技企业，并将自身定位从“国际领先的个人金融服务提供商”转向“国际领先的科技型个人金融生活服务集团”。

2018年上半年，平安全面推动“金融+生态”战略，在“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大方向，扎实推进生态圈建设，核心技术服务持续对外输出，金融科技与医疗科技业务发展迅速，实现营运利润46.07亿元，在集团营运利润中占比7.0%，同比提升6.4个百分点；截至2018年6月末，科技专利申请数累计达6,121项，较年初增加3091项，涵盖智能认知、人工智能、区块链、云技术等。

尽管受到资管新规影响，平安旗下线上财富管理平台陆金所的资产管理规模和财富管理规模均有不同程度下降，其2018年上半年依旧实现了盈利快速增长。截至2018年6月末，陆金所平台注册用户数3684万，同比增长18.0%；管理贷款余额3137.47亿元，较年初增长8.8%。

平安医疗体系下的主打产品，平安好医生，已于今年5月4日在香港联交所主板上市。截至2018年6月30日，平安好医生累计为近2.3亿用户提供医疗健康管理服务，累计咨询量超3亿人次，同比增长122.2%。平安好医生把握行业发展机遇，通过移动平台随时随地满足庞大用户群的需求，提供丰富的医疗健康服务，上半年营业收入同比增长150.3%至11.23亿元。

智慧城市业务已服务全国200多个城市，涵盖智慧政务、智慧财政、智慧医疗、智慧交通等城市管理及市民生活服务的方方面面。目前，平安智慧城市建立的市民线上服务平台可提供2000余项服务，智能车流监控平台实现拥堵警情下降超过90%，智慧财政项目为南宁市累计节约融资成本1.27亿元。

平安副首席执行官兼首席运营官陈心颖表示：“目前平安已经开始着手第二阶段的智慧城市，运用好第一阶段的硬件基础，并结合A I技术，全方位改善用户体验。”

业绩发布当日，在上证综指下跌0.75%的情况下，中国平安（601318）逆势上扬，高开高走，上涨2.54%以60.93元报收。