来源: 大众网 作者: 方垒 张国栋

山东20座水库紧急提闸调洪迎战新一轮降水

国家防总办专家组对“温比亚”台风期间

潍坊水库调度给出明确意见

大众日报记者 方垒 张国栋 报道

本报济南8月28日讯 记者今日从山东省防汛抗旱总指挥部获悉，针对8月27日至28日的降雨，山东省防总及时对全省水库采取了一系列调度措施，下发了《关于抓紧降低超限运行水库水位的紧急通知》，要求山东省20座超汛限运行水库尽快将水位降低到规定指标以下，严格执行经批准的水库汛期调度运用计划，确保水库防洪安全。

山东省防总办总工程师林荣军介绍，此前，山东省水利厅派出的水利工程薄弱环节排查督导组已分赴山东各地。山东省已排查水库3132座，河道596条，水闸110座，塘坝3097座。

对于公众高度关注的“温比亚”台风期间潍坊水库调度运行情况，林荣军说：“国家法律对水库的调度运行有严格规定。人命关天，容不得丝毫差池。山东省始终坚持安全第一，严格按照防汛预案对水库进行调度，入汛以来，应对‘安比’‘摩羯’‘温比亚’等台风带来的强降雨都是这样做的。”

今天，国家防汛抗旱总指挥部办公室专家组对“温比亚”台风期间潍坊水库调度给出明确意见。专家组认为，一周内连续2次超强降雨是造成洪涝灾害的主要原因。8月13日到16日，潍坊市平均降雨量94.1毫米。18日开始的降雨强度更大、雨量更大，寿光市平均降雨量222毫米，青州市平均降雨量259毫米，临朐县平均降雨量229.8毫米。弥河总流域面积3863平方公里，水库控制流域面积占弥河总流域面积的近三成，其余区域内的暴雨洪水不受水库控制，顺自然地势汇入河道，流入弥河下游入海。一周内两个台风叠加，连续的超强降雨是造成本次洪涝灾害的主要原因。

专家分析认为，水库调度是符合调度方案规定的。降雨前，各水库水位均低于汛期限制水位。暴雨洪水发生后，潍坊市按照水库防汛预案规定对水库进行调度，统筹考虑了上下游、左右岸，在确保水库大坝安全的前提下，为减轻下游河道行洪压力，对上游水库采取拦洪削峰调度。黑虎山水库入库最大洪峰1780立方米每秒，出库最大流量960立方米每秒，冶源水库入库最大洪峰2000立方米每秒，出库最大流量700立方米每秒，嵩山水库最大洪峰278立方米每秒，出库最大流量120立方米每秒。如果水库在暴雨洪水期间不泄洪，黑虎山水库洪水将漫过土坝坝顶，导致垮坝，对下游造成不可估量的重大灾难；冶源水库水位接近坝顶，存在极大的垮坝风险；嵩山水库水位将超出汛限水位近2.4米，极有可能出现重大险情，危及大坝安全。

同时，本次水库调度做到了提前预警，最后一次预警较洪峰到达提前6小时，使受威胁群众能够及时转移。汛前准备及各项抢险准备工作到位。各个水库都有防汛调度预案和抢险预案。黑虎山水库在被洪水冲断输电线路的情况下，及时启用了备用发电机组，保证了大坝安全，同时紧急调集抢险队伍到水库大坝，做好抢险工作准备。

截至记者发稿前，胶东地区新一轮降雨正在持续，山东省防总正在密切监测雨情水情，指挥调度做好应对工作。（网站首页图：新华社图片）