中非合作对和平与发展至关重要——访联合国秘书长古特雷斯

联合国秘书长古特雷斯日前在纽约联合国总部接受中国媒体联合采访时表示，中非合作是南南合作的核心内容，对非洲乃至世界的和平与发展都至关重要。

古特雷斯将应邀出席中非合作论坛北京峰会。古特雷斯表示，他此行的重要目的是要展现联合国对南南合作的重视。联合国也将通过其在非洲国家的分支机构保证中非合作项目能够与各个相关国家的发展纲要和国家计划对接，并在贸易、金融管理和国际法等领域推动中非合作。

古特雷斯说，中非合作是非洲发展的重要举措，与联合国2030年可持续发展议程以及非盟《2063年议程》的目标相契合。即将举行的中非合作论坛北京峰会具有重要意义，中非领导人可以就共同关注的合作问题进行讨论。他说：“我坚信，非洲的成功对世界的和平与发展至关重要，而与中国的合作对非洲的成功至关重要。”

古特雷斯说：“当前我们处于全球化时代，一切事物都互联互通。无论是通过公路、铁路实现的连接，还是通过通信技术和人文交流实现的其他连接，都对世界发展至关重要。”

古特雷斯指出，发展中国家的发展对全球的发展十分重要，中国长期以来用自身在经济发展上的成功经验推动了非洲发展。中非合作可以说是“一带一路”倡议的一部分，而“一带一路”建设不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。

在谈到构建人类命运共同体时，古特雷斯说：“我们的世界是一体的，无论从经济发展、气候变化还是从和平与安全的角度来说，如果我们要谋繁荣，谋发展，就需要结成一个命运共同体，需要一个共享的愿景。”

古特雷斯表示，随着非洲重要性的提升，非洲国家应该在联合国这个平台上发出更大声音。中国一直支持非洲在联合国发出更大声音，事实上，所有支持非洲国家在包括联合国在内的多边机制发出更大声音的努力都符合历史潮流。

古特雷斯说：“中国是多边体系的重要支柱，为推动多边主义作出了积极贡献。作为联合国创始成员国和安理会常任理事国，相信中国将继续为确保多边体系在基于规则基础上运行发挥重要作用。”

（本报联合国9月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年09月03日 10 版）