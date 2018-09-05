作出同中国恢复外交关系这一政治决断的布基纳法索总统来沪访问，李强会见

我们愿与布基纳法索携手努力，共同落实好两国领导人达成的重要共识，进一步加强沟通对接，深化各领域务实合作，积极开展地方间的交流往来，分享发展经验、发展机遇，为两国人民带来实实在在的福祉，为中布关系发展贡献力量。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天上午会见了布基纳法索总统卡博雷。

李强代表市委、市政府和全市人民对卡博雷总统来沪访问表示欢迎。他说，今年5月，在两国元首的共同推动下，中国和布基纳法索恢复外交关系。我们高度赞赏总统阁下作出同中国恢复外交关系的政治决断。总统阁下此次来华出席中非合作论坛北京峰会并对我国进行国事访问，与习近平主席举行了富有成效的会谈，开启了中布友好合作新篇章。作为中国最大的经济中心城市，上海正在加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。我们愿与布基纳法索携手努力，共同落实好两国领导人达成的重要共识，进一步加强沟通对接，深化各领域务实合作，积极开展地方间的交流往来，分享发展经验、发展机遇，为两国人民带来实实在在的福祉，为中布关系发展贡献力量。

卡博雷表示，我们独立自主地作出同中国复交的决定，这完全符合布基纳法索未来发展的方向。布中两国发展目标契合，合作前景广阔。上海作为现代化国际大都市，经济社会发展充满活力，城市管理井井有条，希望加强同上海在经贸等各领域合作，携手实现更大发展。

我国驻布基纳法索使馆临时代办李健，上海市领导诸葛宇杰、许昆林参加会见。