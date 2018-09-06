习近平会见冈比亚总统巴罗

新华社北京9月6日电（记者刘华）国家主席习近平6日在人民大会堂会见冈比亚总统巴罗。

习近平欢迎冈比亚总统首次出席中非合作论坛会议，指出这对中冈关系、中非关系、论坛建设均具有重要意义。习近平强调，中冈复交2年多来，双方友好合作全面、顺利推进，双边关系发展得很好、很快，中方对两国关系发展取得的成果感到满意。中方赞赏总统先生和冈比亚政府坚持一个中国原则，愿同冈方继续把握好两国关系的大方向，不断增进政治互信，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中方支持冈比亚政府“建设新冈比亚”的努力，愿加强务实合作，扩大人文交流。中方支持冈方加强和平安全能力建设。

巴罗表示，非洲国家元首和政府首脑几乎悉数出席北京峰会，充分彰显了对中国和对非中关系的高度重视。同时这次峰会也使我本人有机会见到许多非洲国家领导人。冈比亚很高兴回到中非合作大家庭，对冈中复交以来两国合作迅速取得成效感到满意。中方帮助我们改善了通讯、道路、交通条件，这些都是过去多年来我们想做却做不到的事情。事实证明，过去冈比亚同台湾保持所谓“外交关系”是巨大错误。冈比亚将义无反顾地奉行一个中国政策，致力于巩固同中国互利共赢的伙伴关系，这完全符合冈比亚人民的意愿。相信有了中国的合作，冈比亚将得到加快发展。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。