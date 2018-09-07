今年中秋国庆啖蟹的人少了？-■预售两周销售量同比跌二成，近3年来首次出现较大幅度下降■因生长受天气影响，大规格大闸蟹肥满度、口感难以达到预期

晨报记者 谢克伟

一年一度的大闸蟹上市季将于本月下旬开始。昨天，来自中渔协水产商贸大闸蟹营销品牌联盟近80家成员单位的消息显示：今年中秋国庆大闸蟹已经于上月底开始预售，预售两周销售量较去年同期跌了二成左右，预计今年中秋国庆期间大闸蟹销量会比去年同期有较明显下降。这是近3年来，“两节”大闸蟹销售回归正常之后，首次出现较大幅度下降。

大规格蟹上市时间延后

苏蟹阁、建湖九龙口大闸蟹有限公司、张记蟹王等多家养殖和销售企业反映，今年总体风调雨顺，大闸蟹长势好于去年，产量高于去年，3两及以上母蟹、4两及以上公蟹的大规格蟹同样多于去年。预计今年全国大闸蟹总产量会高出去年约10%，入沪销售的大闸蟹总量在20万吨左右，约占全国总产量的1/4。

不过，据养殖户此前捕捞观测，中秋国庆期间可以上市的3两及以上母蟹、4两及以上公蟹估计1000斤中只有100-200斤，而往年一般会达到200-300斤。养殖户分析，今年大闸蟹在第五次也是最后一次脱壳时受到台风影响，天气或冷或热，大闸蟹生长受到影响，中秋国庆期间3两及以上母蟹4两及以上公蟹，即大规格大闸蟹的肥满度、口感等难以达到预期。

业内推断，今年3两及以上母蟹4两及以上公蟹大规格大闸蟹上市会比往年延后一至二周，估计大批量达标的大规格大闸蟹上市时间会推迟到10月下旬，但啖蟹“九雌十雄”的规律仍没有改变。如果想赶在中秋国庆期间吃大规格大闸蟹，一般出水的大都会比较空，因此，市民不要抱有太大希望。

“两节”预售价与去年持平

上月底，中国四大淡水湖之一的洪泽湖遭遇上游水污染，围网养殖的大闸蟹和鱼虾也随之遭殃。而此前业内同样传出信息，受今年四次大台风影响，山东营口等地养殖的大闸蟹池塘受损、湖泊内的水草被大风连根刮起，导致上述地区养殖的大闸蟹大批死亡。其中受灾最严重的地区大闸蟹死亡过半。

上述地区受灾之后，大闸蟹上市数量会明显减少，这些地区供应减少后会对上海市场产生多大影响？

接受采访的养殖户和销售商认为，洪泽湖湖水遭遇污染和山东营口受灾，对今年上海大闸蟹市场销售和价格都有影响，但影响均不大。据分析，洪泽湖湖蟹约4万亩养殖面积，总产量在3000-4000吨，入沪销量占20%，年总入沪销售600-800吨，与入沪销售总量20万吨相比非常有限，况且洪泽湖只是部分水域受污染。另外，上海市民喜欢吃江浙沪等南方地区养殖的大闸蟹，不大喜欢吃“北方蟹”，因此，山东营口大闸蟹入沪销售数量很少，该地区产量减少对沪上大闸蟹供应影响有限。今年上海大闸蟹销售总量将维持在去年水平。

与此同时，记者上网查询了多家知名销售商今年“两节”前大闸蟹的预售价格，对比他们往年同期的销售价格，发现今年中秋国庆大闸蟹的预售价格与去年基本持平。苏蟹阁今年依然将大闸蟹分成18种规格销售，规格分类于去年相同，同一种规格的销售价格也于去年基本相同，如5对装2两母蟹3两公蟹今年与去年的销售价格都是598元，4对装2.5两母蟹3.5两公蟹今年与去年的售价也都是668元。

理性消费导致销量下降

记者昨天联系了多家网售大闸蟹企业，他们中的大多数反映今年大闸蟹预售较为平淡，前期销售出师不利。“原先前期有意向的多位客户今年不订了，也有客户打算延期预订。”一家网上销售企业告诉记者，前年和去年赶在开始时来购买预售券（卡）的老客户，今年大概有1/3表示不预订或推迟预订。取消或延期订购的客户表示“没有必要急着赶在‘两节’前预订”。一些客户还表示再看看行情，说不定节后价格会有明显回落。

中渔协水产商贸分会执行会长葛锦海分析，今年中秋国庆前预售两周销售下降，是2015年消费回归正常以来首次出现销售明显下降。“主要原因是越来越多的市民意识到中秋国庆的大闸蟹达到肥满度、口感等标准和要求的很少，不花费大代价几乎吃不到达到或接近“九雌十雄”那样的大闸蟹。理性消费使得越来越多的市民不再追求一定要赶在中秋国庆消费大闸蟹。”

葛锦海提醒市民，近期网上出现的“12只大闸蟹只卖99元”以及“100多元可买10多只低价蟹”等，均超出一般大闸蟹销售价格底线，或存在质量等问题，或存在销售猫腻，是一种不正当的商业行为，市民在理性吃蟹的同时，也应理性买蟹。过低的销售价往往深藏着商家不良的道德行为和商业举动，市民在不经意间就会上当。中渔协水产商贸分会近期推出的“好蟹”标准以及推选“中华好蟹”，目的就在于告知市民如何选蟹、如何买到好蟹。