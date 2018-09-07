五周年！“一带一路”再出发，习近平的这些提法意味深远

今年是“一带一路”倡议提出五周年。五年前的今天（2013年9月7日），习近平主席出访哈萨克斯坦，在纳扎尔巴耶夫大学提出共同建设“丝绸之路经济带”；同年10月，习近平在印度尼西亚提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”。自此，“一带一路”倡议走进世界视野，逐步引发全球共鸣。

9月3日至4日，中非合作论坛北京峰会在北京举行。峰会期间，习近平主席在与参加峰会的非洲国家领导人举行会晤，以及参加峰会开幕式发表的主旨演讲中，“一带一路”建设无疑是被提及最多的词之一。

△9月3日，习近平出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话。

而就在十几天之前的8月27日，习近平在北京出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话。

关于“一带一路”建设，习近平在这一系列最新讲话中提到不少关键词，意味深远。

△8月27日，习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话。

中国方案

9月3日，在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话中，习近平强调，和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题。面对时代命题，中国把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命；中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”；中国将积极参与全球治理，秉持共商共建共享全球治理观；中国坚定不移坚持对外开放。

在8月27日举行的座谈会上，习近平则明确提出，共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。他还表示，共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

“一带一路”倡议不仅是各方交流合作的平台，更是中国面对时代命题、改善全球治理、推进对外开放提出的中国方案。

国际道义制高点

“一带一路”倡议这份中国方案提出五年来得到各方积极回应。本次中非合作论坛北京峰会期间，与会非洲领导人都表示非方愿意积极参与“一带一路”建设。“一带一路”倡议为何如此受欢迎？

一方面，习近平指出，当今世界正经历百年未有之大变局，以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，这是从我国改革开放和长远发展出发提出来的，也符合中华民族历来秉持的天下大同理念，符合中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观，占据了国际道义制高点。另一方面，广大发展中国家加快工业化城镇化、进而实现经济独立和民族振兴正方兴未艾。

本次中非合作论坛北京峰会通过的《北京宣言》则明确指出，“一带一路”建设顺应时代潮流，造福各国人民。

“一带一路”倡议遵循共商共建共享原则，遵循市场规律和国际通行规则，坚持公开透明，谋求互利共赢，打造包容可及、价格合理、广泛受益、符合国情和当地法律法规的基础设施，致力于实现高质量、可持续的共同发展。这样一份中国方案必然受到各方欢迎。

△截至8月26日，中欧班列开行突破10000列。

务实合作之路

“一带一路”倡议既不是对外援助计划，也不是地缘政治工具，而是互利共赢的合作平台。五年来，共建“一带一路”推动了中国对外开放，也让沿线国家受益。

就我国而言，习近平在8月27日的座谈会上明确提到，5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。未来，各地区要加强共建“一带一路”同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略对接，促进西部地区、东北地区在更大范围、更高层次上开放，助推内陆沿边地区成为开放前沿。

就沿线国家来说，五年来，我们同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。

事实胜于雄辩。实践充分证明，共建“一带一路”让参与国获得了实实在在的成果。共建“一带一路”，是言必行、行必果的务实合作之路。

△6月18日，在莫桑比克的中非农业合作项目水稻收割现场，当地农民竖起大拇指喜迎丰收。

从“大写意”到“工笔画”

共建“一带一路”倡议未来如何推进？对此，习近平在8月27日的座谈会上指出，过去几年共建“一带一路”完成了总体布局，绘就了一幅“大写意”，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”，推动这项工作不断走深走实。

推动“一带一路”建设走深走实，具体来说有几个关键词值得关注。