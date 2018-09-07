五周年！“一带一路”再出发，习近平的这些提法意味深远

今年是“一带一路”倡议提出五周年。五年前的今天（2013年9月7日），习近平主席出访哈萨克斯坦，在纳扎尔巴耶夫大学提出共同建设“丝绸之路经济带”；同年10月，习近平在印度尼西亚提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”。自此，“一带一路”倡议走进世界视野，逐步引发全球共鸣。
9月3日至4日，中非合作论坛北京峰会在北京举行。峰会期间，习近平主席在与参加峰会的非洲国家领导人举行会晤，以及参加峰会开幕式发表的主旨演讲中，“一带一路”建设无疑是被提及最多的词之一。
△9月3日，习近平出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话。
而就在十几天之前的8月27日，习近平在北京出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话。
关于“一带一路”建设，习近平在这一系列最新讲话中提到不少关键词，意味深远。
△8月27日，习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话。
中国方案
9月3日，在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话中，习近平强调，和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题。面对时代命题，中国把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命；中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”；中国将积极参与全球治理，秉持共商共建共享全球治理观；中国坚定不移坚持对外开放。
在8月27日举行的座谈会上，习近平则明确提出，共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。他还表示，共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。
“一带一路”倡议不仅是各方交流合作的平台，更是中国面对时代命题、改善全球治理、推进对外开放提出的中国方案。
国际道义制高点
“一带一路”倡议这份中国方案提出五年来得到各方积极回应。本次中非合作论坛北京峰会期间，与会非洲领导人都表示非方愿意积极参与“一带一路”建设。“一带一路”倡议为何如此受欢迎？
一方面，习近平指出，当今世界正经历百年未有之大变局，以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，这是从我国改革开放和长远发展出发提出来的，也符合中华民族历来秉持的天下大同理念，符合中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观，占据了国际道义制高点。另一方面，广大发展中国家加快工业化城镇化、进而实现经济独立和民族振兴正方兴未艾。
本次中非合作论坛北京峰会通过的《北京宣言》则明确指出，“一带一路”建设顺应时代潮流，造福各国人民。
“一带一路”倡议遵循共商共建共享原则，遵循市场规律和国际通行规则，坚持公开透明，谋求互利共赢，打造包容可及、价格合理、广泛受益、符合国情和当地法律法规的基础设施，致力于实现高质量、可持续的共同发展。这样一份中国方案必然受到各方欢迎。
△截至8月26日，中欧班列开行突破10000列。
务实合作之路
“一带一路”倡议既不是对外援助计划，也不是地缘政治工具，而是互利共赢的合作平台。五年来，共建“一带一路”推动了中国对外开放，也让沿线国家受益。
就我国而言，习近平在8月27日的座谈会上明确提到，5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。未来，各地区要加强共建“一带一路”同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略对接，促进西部地区、东北地区在更大范围、更高层次上开放，助推内陆沿边地区成为开放前沿。
就沿线国家来说，五年来，我们同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。
事实胜于雄辩。实践充分证明，共建“一带一路”让参与国获得了实实在在的成果。共建“一带一路”，是言必行、行必果的务实合作之路。
△6月18日，在莫桑比克的中非农业合作项目水稻收割现场，当地农民竖起大拇指喜迎丰收。
从“大写意”到“工笔画”
共建“一带一路”倡议未来如何推进？对此，习近平在8月27日的座谈会上指出，过去几年共建“一带一路”完成了总体布局，绘就了一幅“大写意”，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”，推动这项工作不断走深走实。
推动“一带一路”建设走深走实，具体来说有几个关键词值得关注。
一是民生。习近平要求，在项目建设上注意实施雪中送炭、急对方之所急、能够让当地老百姓受益的民生工程。要推动教育、科技、文化、体育、旅游、卫生、考古等领域交流蓬勃开展，围绕共建“一带一路”开展卓有成效的民生援助。民生工程能够让老百姓直接受益，推进民生工程建设有利于让沿线国家民众有更多获得感，促进民心相通。
二是平衡。习近平特别提到，在开拓市场上下功夫，搭建更多贸易促进平台，引导有实力的企业到沿线国家开展投资合作，发展跨境电子商务等贸易新业态、新模式，注重贸易平衡。“一带一路”建设注重的是互利双赢，中国从不追求贸易顺差，注重贸易平衡体现出中国的责任和担当，能够让大家更多受益。
三是责任与风险防范。习近平在讲话中要求企业合法合规经营，注意保护环境，履行社会责任，成为共建“一带一路”的形象大使。同时也要高度重视境外风险防范，完善安全风险防范体系，全面提高境外安全保障和应对风险能力。“一带一路”建设追求的是高质量发展，“一带一路”倡议本身也是开放透明的。就企业而言，走出去同样要践行高质量发展理念，强化风险防范意识。合法合规经营，注意保护环境，这既是企业的责任，本身也是最好的风险防范。
△由中国承建的蒙内铁路全长约480公里，于2017年5月通车。图为列车停靠在肯尼亚蒙内铁路蒙巴萨站。
非洲是重要参与方
推动“一带一路”建设走深走实，非洲将扮演什么角色？9月3日，习近平在出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表主旨演讲时明确指出，中方支持非洲参与共建“一带一路”，共享发展成果，实现共同富裕。
中非共建“一带一路”，是造福中非人民的共同繁荣之路。
中非共建“一带一路”，是言必行、行必果的务实合作之路。
中非共建“一带一路”，是敞开胸怀拥抱世界的开放包容之路。
中非共建“一带一路”，是推动贸易和投资便利化的自由通畅之路。
与会非洲国家领导人表示，非洲期待通过中非合作论坛北京峰会，深度参与“一带一路”建设。本次峰会通过的《北京宣言》明确提到，非洲是“一带一路”历史和自然延伸，是重要参与方。非洲国家支持中国于2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，同意将中非合作论坛作为中非共建“一带一路”的主要平台。中方推动“一带一路”建设走深走实，非洲愿意深度参与，双方未来在“一带一路”建设中如何深度合作值得期待。