信用卡一线阵营地位稳固

晨报记者 刘志飞

近日，融360发布《2018上半年全国性银行信用卡业绩排行榜》。报告称，从整体规模来看，截至2018年6月末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%；银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%。工行、建行和招行仍处于信用卡业务的第一梯队，工行累计发卡量遥遥领先，招行新增发卡和交易额独占鳌头，建行则在信贷规模上超越其他银行。

报告称，在资产质量上，信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较2017年末下降3.97个百分点。大部分银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量整体向好。其中，中信银行的信用卡不良率最低，为0.98%。

报告表示，信用卡业务仍是银行的香饽饽，但各银行的策略也有所分化。交行大力开发信用卡存量客户消费需求，交易额和信贷余额再上一个台阶；中信银行不管从发卡量还是信贷规模来看，都表现出对信用卡业务的极度重视，贷款余额先行超过平安达到5000亿也不无可能。平安银行的信用卡业务相较于其他银行来说可谓亮眼，但与去年下半年相比增速已经有所放缓；浦发银行则继2017年大力扩张信用卡业务后，2018年开始收缩，不良率有所上升。