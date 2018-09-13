【名家说廉】⑤独家视频带您聆听牛犇心声 | 说到总书记的来信，他的眼眶又湿润了

6月6日，鲜红的党旗前，83岁的著名电影表演艺术家牛犇举起右手庄严宣誓，加入中国共产党。宣誓现场，老人的眼眶一次次湿润……

20天后，牛犇收到习近平总书记写给他的信，勉励他发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上为广大文艺工作者作表率。

8月22日，当我们在上影集团见到牛犇，聆听他与著名演员赵静回忆入党历程，说到总书记的来信时，老艺术家的眼眶又一次湿润了。

这是一次特别的对话，关于艺术、关于人生、关于信仰，两代艺术家，以不同寻常的方式，展开了一场内心告白。

牛犇说，艺术贵就在贵在有所不同，重复就没意思了，哪怕再笨拙再草根，都不要紧。在社会上大家都必须奋进，不奋进就要被淘汰……

三分钟视频带您走近牛犇 ↓↓↓

访谈实录：

那封信是对整个文艺队伍的鼓舞

赵静：您知道吗，那天晚上习总书记给您写的那封信在新闻联播上发表的时候，我正好打开电视机。真的是要表示祝贺，我们牛犇老师入党是当之无愧的，又有这么大的一件事，习总书记给您写了一封信。我跟您说当时激动的那个程度，就像是给我写的一样！

牛犇：那封信不光是对我，实际上是对我们大家，对我们整个文艺队伍的鼓舞，也可以说是对我们这个新时代的青年人和想在这个时代里头有所作为的人的鼓舞。

习主席对我们这个队伍提出要求，要求我们每个人都成为一个有信仰、有情怀、有担当的人，成为有责任的时代的先锋队。最近，我一直在考虑，面对这封信，我们应该怎么做，我们的责任是什么，我们怎么样才能不辜负这个新时代对我们每个人的要求。所以我真的睡不好。

赵静：我觉得一个人要有信仰，而且这个信仰应该是让我们始终如一地去追求的信仰。

我们要为共产主义事业奋斗到底

牛犇：我们年轻的时候，想追求革命，在那个年代，都要以自己敢不敢为革命献身作为考验。我们演戏要靠有个好的剧本，有个好的团队，才能拍出一个好的片子，能够鼓舞人。作为一个演员，想努力有时候找不到门路，给我们什么剧本，我们演什么角色，写什么台词，我念什么台词，又不能创造，如果创造了，导演马上就是CUT、就是NG。

赵静：牛犇老师您这么大年纪，而且对我们党一直有一种热爱、一种忠诚，一直追求到现在，发自内心，这点足以让我们年轻的演员们，让我们所有的艺术工作者向您学习。

牛犇：我已经80多岁了，吸收我成为一名新党员，能够实现我这个多年来的夙愿，这是我很高兴的事！我觉得我们的初衷不能忘，我们应该时时刻刻都牢记，我们是要为共产主义事业奋斗终生，奋斗到底的战士！

电影应该反映现实生活

牛犇：作为一名电影演员，我们都希望，这一辈子里头遇到一两个好的剧本、好的角色，能够创造一个脍炙人口、让大家念念不忘的角色。像我们老一辈的艺术家都是这样，他们努力创造出了很多脍炙人口的角色。

赵静：您演的每个角色都是用心在塑造，所以给我们留下了深刻的印象。角色有大小，但是在我们心中的艺术，演员是没有大小的，所以这一点我觉得您做得非常非常好。

牛犇：回想过去，我们过去的演员，都是以生活、活生生的人作为我们的榜样。演解放军，我们要跑部队；演农民，我们必须要到生活里头学习农民；我做一个钳工，就跟在师傅后面一块儿拿锉刀、拿凿子、拿钻头，银幕上出演才能够像。大家都觉得，我们电影应该反映现实生活。

赵静：牛犇老师您这一辈的演员还活跃在银幕上，这让我们这一代，也让下面一代代演员，足以从心底里非常非常地佩服。而且你们这样一路走过来，演了那么多的角色，真的是从你们的生活阅历出发，从人物的性格出发，做得非常到位，这和平时的学习、注意生活的观察，都有很大的关系。

为实现最美好日子，拧成一股绳

赵静：您参演的《周恩来的四个昼夜》这部影片，荣获了各种奖项，大满贯，您在里面扮演了一个老农民。您能谈一谈在创作时的体会，有什么故事跟我们分享？

牛犇：我荣幸地参加了这部影片。我觉得影片为什么能够得到那么多人的首肯，就是因为那里头有生活。那个故事反映的就是生活，在那个艰苦的年代，人民跟党的关系是心心相印的。国家有多少困难，老百姓都给承担。他们就一心一意地跟着共产党，没吃的他们没有怨言，就是这样跟国家共呼吸。在任何艰苦时代，跟党都是保持一条心，这个就是革命的初心啊。

现在习主席经常提醒我们不忘初心，初心是什么？就是我们在那个艰苦年代里头大家能够跟党是一条心，这就是我们革命的初心。是为着共产主义，为了实现我们最美好的日子，大家拧成一股绳，努力！

牛犇艺术成就：

为表彰牛犇对中国电影做出的卓越贡献，他相继荣获第三届中国电影金鸡奖最佳男配角奖和第六届百花奖最佳男配角奖。2017年牛犇获得第31届中国电影金鸡奖终身成就奖和中国电影表演艺术学会金凤凰奖终身成就奖。

2018年出席上海国际电影节

2017年参加八一节目演出

2017年商谈合作项目