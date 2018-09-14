【新时代新作为新篇章】上海技物所“智造”海洋一号Ｃ星两双“慧眼” 助力提升我国海洋遥感探测能力

来源：新民晚报 记者：郜阳 作者：郜阳 编辑：张泽茜 2018-09-11 16:42

9月7日，海洋一号C卫星（HY-1C）搭载长征二号丙火箭，于太原卫星发射中心成功发射。中国科学院上海技术物理研究所研制的水色水温扫描仪和紫外成像仪随星入轨。目前，两台载荷均已按工作计划顺利开机，状态正常，这两双“慧眼”将为提升我国海洋遥感探测能力作出新贡献。

图说：海洋一号C卫星紫外成像仪 上海技物所供图（下同）

海洋一号C卫星作为我国民用空间基础设施十二五任务中4颗海洋业务卫星的首发星，是我国海洋水色系列卫星的第三颗卫星，卫星牵头用户部门为自然资源部，国家卫星海洋应用中心负责工程建设管理及运行应用，航天科技集团公司中国空间技术研究院东方红卫星有限公司负责卫星总体研制。该卫星将为全球大洋水色水温业务化监测，为我国近海海域与海岛、海岸带资源环境调查、海洋防灾减灾、海洋资源可持续利用、海洋生态预警与环境保护提供数据服务，也可为气象、农业、水利等行业应用提供支持。

海洋一号C星装载了海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪、紫外成像仪、星上定标光谱仪和船舶自动识别系统等5个有效载荷。其中，水色水温扫描仪和紫外成像仪由上海技物所研制。

图说：科研人员在发射基地进行海洋一号C卫星水色水温扫描仪的调试工作

海洋一号C卫星水色水温扫描仪是海洋一号C卫星的主载荷。它设有8个可见近红外波段和2个热红外波段，可用于探测海洋水色要素（叶绿素浓度、悬浮泥沙浓度和可溶性有机物等）和海面温度场等。通过连续获取长时序的我国近海及全球水色水温资料，研究和掌握海洋初级生产力分布、海洋渔业和养殖业资源状况和环境质量，将为海洋生物资源合理开发与利用提供科学依据。在海洋一号A卫星和B卫星水色仪的基础上，海洋一号C卫星水色仪针对海洋观测使用的偏振、杂光，冷空间嵌位以及高信噪比等关键技术问题进行了提高研发，其中制冷机采用上海技物所自主研制的长寿命脉管制冷机，实现了核心元部件国产化。

图说：海洋一号C卫星紫外成像仪研发团队

海洋一号C卫星紫外成像仪作为卫星的新增载荷之一。该载荷采用紫外大视场透射式光学系统和第三代宽禁带半导体焦平面探测器推扫的方式，结合多模块精密拼接技术进行对地观测。它具备500米级星下点地面分辨率、2900公里超大幅宽、高信噪比、宽动态、稳定性监测和精密热控等技术特点，具备对全球一天一次的覆盖能力，将进一步拓展我国水色卫星遥感探测的波谱覆盖范围，提高大气校正能力，提高对海洋可溶性有机物及碳循环的遥感监测能力，为大面积海上溢油等灾害提供探索性验证手段。海洋一号C卫星紫外成像仪属于我国完全自主创新研制，性能指标先进，技术路线新颖、体积小重量轻，将开辟紫外遥感进入卫星海洋应用的新领域。

目前，上海技物所正全力做好卫星后续在轨测试和长期业务运行阶段的各项工作。

新民晚报见习记者 郜阳