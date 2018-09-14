【新时代新作为新篇章】第三届未来科学家大奖揭晓 上海有机所研究员马大为获物质科学奖

来源：新民晚报 记者：郜阳 作者：郜阳 编辑：夏韵 2018-09-09 11:28

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本报讯（见习记者 郜阳）昨天下午，第三届未来科学家大奖获奖名单在北京揭晓。中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为获得物质科学奖。

李家洋、袁隆平、张启发因系统性地研究水稻特定性状的分子机制和采用新技术选育高产优质水稻新品种中的开创性贡献获得生命科学奖。马大为、冯晓明、周其林获得物质科学奖，以表彰他们在发明新催化剂和新反应方面的创造性贡献，为合成有机分子，特别是药物分子提供了新途径。林本坚获数学与计算机科学奖，他开拓浸润式微影系统方法，持续扩展纳米级集成电路制造，将摩尔定律延伸多代。

未来科学大奖成立于2016年，是中国大陆第一个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项。未来科学大奖关注原创性的基础科学研究，奖励在大中华区取得杰出成果的科学家（不限国籍）。奖项以定向邀约方式提名，并由优秀科学家组成科学家委员会专业评审，秉持公正、公平、公信的原则，保持评奖的独立性。

未来科学大奖，目前设置“生命科学”、“物质科学”和“数学与计算机科学”三个奖项。生命科学奖涵盖所有与大生命学科相关的基础科学领域，包含医学、偏生物的基础化学；物质科学奖涵盖所有与物质科学相关的基础科学，如物理、化学；数学与计算机科学奖涵盖数学与计算机学科相关的基础和应用研究。每个奖项获奖人数不超过5位，每一奖项由四位捐赠人共同捐赠，每人出资25万美金，单项奖金100万美金。