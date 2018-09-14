习近平总书记是从群众中成长起来的人民领袖，习近平新时代中国特色社会主义思想是从实践中产生的科学理论。从今日起，人民日报推出“新思想从实践中产生”系列报道，通过实地采访，追溯习近平新时代中国特色社会主义思想的实践轨迹，以期使广大干部群众特别是各级领导干部更好地理解新思想的重大意义、丰富内涵和精神实质，切实用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

总书记发出深化改革动员令

深圳莲花山满目苍翠，山顶的邓小平铜像巍然矗立。2012年12月8日，习近平总书记在铜像旁亲手种下一棵高山榕。如今，这棵十多米高的大树枝繁叶茂，生机盎然。

党的十八大后，习近平总书记第一次国内考察就选择到得改革开放风气之先的深圳，这是一次意义重大的政治宣示，这是一次影响深远的思想引导，这是一次催人奋进的改革动员。在这里，习近平总书记强调：改革不停顿，开放不止步，将改革开放继续推向前进。

时隔5年多，在改革开放40周年之际，我们来到深圳，沿着当年习近平总书记考察的足迹，回顾那一个个激动人心的场景，再现那一个个令人难忘的画面。

杨义标（时任深圳市莲花山公园管理处主任）：总书记种下“信心树”

“他挥动铁锹的姿势有板有眼，很自然，很熟练，一看就干过农活。”杨义标清晰记得那天习近平总书记在莲花山栽种高山榕的场景。

2012年12月8日是个星期六，莲花山公园游人很多，但当天既没有封路，也没有清场。

9时30分左右，两辆中巴车开至莲花山脚下。下车后，习近平总书记一路步行走向山顶广场。“总书记来了！”“总书记好！”沿途的市民和游客都很激动，纷纷鼓掌，争相和总书记握手。

习近平总书记微笑着和大家握手，还不时提醒大家“别挤着了”。“到了山顶，总书记不是先跟迎候在这里的干部握手，而是走向群众和他们握手交流，在场的群众都很感动。”杨义标说。

在山顶广场，习近平总书记向邓小平铜像敬献花篮，之后俯瞰深圳全貌。

高山榕树是岭南本土树种，寓意吉祥繁荣。1992年，邓小平同志在深圳仙湖植物园曾亲手种下一棵。

“20年后，总书记在小平同志铜像不远处，再次种下高山榕。总书记说，改革开放的决定是正确的，我们今后仍然要走这条正确的道路。这是富国之路、富民之路，要坚定不移地走下去，而且要有新开拓，要上新水平。”5年多过去了，杨义标对习近平总书记的这段话，仍然能够一字不落地背下来。

“总书记种下的是常青树，更是中国改革开放的‘信心树’‘希望树’！”杨义标说。

李灏（曾任深圳市委书记）：总书记是当之无愧的改革家

“听了总书记的讲话，在场每一个人都很激动，也很振奋！情不自禁地鼓起掌来。” 92岁的李灏回忆起习近平总书记考察的情景，至今仍历历在目。

在家中，他站在习近平总书记身旁的那张照片，摆放在客厅最醒目的地方。问及当时的场景，李灏连声称赞习近平总书记“非常了不起，非常有远见”。

老伴陈惠珍和他同龄，两人携手走过近70年。夫妻俩捧出一本厚厚的相册，动情地向我们介绍起当时的场景。

当天，李灏等4位曾陪同小平同志视察深圳的老同志，随着习近平总书记一同来到小平铜像前。总书记缓步向前，敬献花篮，仔细整理绶带，并向铜像三鞠躬。

习近平总书记对大家说，我们来瞻仰邓小平铜像，就是要表明我们将坚定不移推进改革开放，奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。

“这番话说明，总书记是高举改革开放大旗的！他的改革开放思想和小平同志一脉相承，而且是创新发展的。”李灏说。

回忆起深圳几十年的发展历程，李灏感慨良多：“这几年，总书记反复强调，改革要蹄疾步稳，这话说得多好啊！世界上哪有那么多十拿九稳的事，看准了就要大胆试，勇于‘吃螃蟹’，否则哪有今天的深圳？同时也要谨慎，要看条件，不能蛮干。”

习近平总书记在考察中指出，改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒，正是这个伟大觉醒孕育了新时期从理论到实践的伟大创造。

“看得出，总书记对改革有坚定意志、系统谋划和前瞻思考，他是当之无愧的改革家！有他为我们领路，是民族之幸，是党和人民之福！”李灏说。

马化腾（腾讯董事会主席兼首席执行官）：总书记的话让我们更有劲头

2012年12月7日下午，习近平总书记来到腾讯公司。在腾讯大厦二层展厅，马化腾向总书记详细介绍了腾讯的即时通讯产品、网络资讯、微信等核心业务和平台。习近平总书记还观看了腾讯研制的全球首款互动式投影仪演示。

“对于互联网产品尤其是微信，总书记兴趣浓厚，问得也多也细。我们演示了微信的文字、表情、语音等互动方式，并现场拍下一张照片，展示微信的图片传送功能。”马化腾说。

当总书记得知，微信已在东南亚、中东等市场占有率领先，是中国互联网企业成功走出国门的一款代表性产品，他表示肯定并关切地询问在国际竞争中有没有遇到什么问题，鼓励腾讯不断进取，为民族互联网产业走向世界贡献力量。

习近平总书记考察时指出，现在人类已进入互联网时代这样一个历史阶段，这是一个世界潮流，而且这个互联网时代对人类的生活、生产、生产力的发展都具有很大的进步推动作用。希望腾讯继续保持创新优势，为推动中国互联网发展作出更多贡献。

“能够强烈感受到，总书记具有深邃思想、宽广视野和世界眼光，对互联网和科技创新高度重视。”马化腾说，“我们是改革开放的受益者，也应当成为改革开放的推动者。总书记的讲话，让我们创新创业更有劲头！我向总书记表了态：腾讯人将在高新技术领域创造更多佳绩！”

郑宏杰（时任深圳市前海管理局局长）：总书记叮嘱我们不搞“瓜菜代”

“虽然只有短短40分钟，但是我们充分感受到了总书记的领袖风范和人格魅力，当时脑子里跳出4个字：国运到了！”

2012年12月7日下午3时许，习近平总书记来到前海，这是他深圳考察的第一站。郑宏杰时任前海管理局局长，他负责向总书记介绍前海建设情况。

当时的前海还是一片热火朝天的工地，伴着施工机械的轰鸣，郑宏杰向总书记作了简要汇报。

听完汇报，习近平总书记极目远眺。“总书记兴致很高，他说，前海现在这种建设场面，使我们回忆起深圳初创时期的景象，一张白纸，从零开始，可以画最美、最好的图画，关键是怎么画好。”总书记提出3点要求：一是依托香港，二是服务内地，三是国际化。

回想起总书记站在坡上讲话的场景，郑宏杰仍很激动：“我现在还记得，他的鞋上落了一层灰。总书记指出，把前海作为改革开放的一块试验田，继续获得经验并向全国推广。要发扬特区‘敢为天下先’的精神，做第一个‘吃螃蟹’的人，落实好先行先试的特殊政策。他鼓励我们大胆地往前走。”

“一定要注重高端，要精耕细作、精雕细琢，不能搞一堆‘瓜菜代’。”习近平总书记的这句话，郑宏杰记得格外清楚，“他确实高瞻远瞩，想得更深、看得更远。”

邓锦辉（罗湖区渔民村社区居委会副主任）：总书记希望我们的日子越过越红火

渔民村，与罗湖口岸近在咫尺，与香港隔江相望。

习近平总书记当年来到这里，考察了村党群服务中心、警务室和居委会，还走进村民家里，与大家围坐在一起，拉家常、说变化。

“见到总书记，我的心都快蹦出来了！”邓锦辉回忆，习近平总书记问得特别细：渔民村现在有多少栋楼房，如何出租，出租的对象是谁，全村多少人，每户一年有多少收入？“总书记还夸我们，居委会工作功不可没。这话让我们感到很温暖！”

从当初的小渔村到如今花园式的现代化社区，渔民村的变化是深圳改革开放40年的缩影。

邓锦辉介绍，渔民村原住民是东莞一带水上漂泊的渔民。改革开放后，大伙儿开始承包鱼塘搞养殖，买“泥头车”（拉建筑用料的卡车——记者注）跑运输，办来料加工厂，凭着特区政策和毗邻香港的优势，在上世纪80年代中期成为国内最早的“万元户村”。

邓锦辉就是村里的第一批“万元户”，1982年就住上了2层的小楼。现在的社区是村里统一盖的，一共12栋高层，出租了1200余套，由物业公司统一出租和管理，村民每户年收入能达到50万元左右。

看到渔民村的幸福生活，习近平总书记说：“这是历史性的跨越！看到你们生活过得好，我非常高兴！希望你们用勤劳的双手创造更幸福的生活。”

在渔民村社区广场，习近平总书记微笑着和大家一一握手、问好，还抱起一个婴儿。

“总书记说，社区居民对党的改革开放政策的衷心拥护，感情很真实，看了很高兴，希望你们的日子越过越红火。上车后，总书记还不停挥手，跟我们说再见。当时特别感动，眼泪一直在眼眶里打转！”

“这几年，总书记经常提到获得感、幸福感，体现了党的领袖的为民情怀。”邓锦辉说，“幸福是奋斗出来的！村里人都有一个愿望，请总书记再来看看我们今天的变化！”

来源：人民日报（ 2018年09月14日01 版） 记者：汪晓东张炜赵丹彤吕绍刚