文化|为了《占领总统府》，陈逸飞当模特

上海油雕院《历史的回响》展揭秘美术史轶闻



① 《占领总统府》

② 《黄河颂》③ 《刘胡兰》

④ 陈逸飞手持冲锋枪当模特

制图/潘文健

晨报记者 詹 皓

油画名作《刘胡兰》技巧受到欧洲19世纪美术影响，陈逸飞亲自上阵充当《占领总统府》士兵模特，油画家魏景山还是位雕塑家，集体创作的大型雕塑《井冈星火》最后到哪儿去了？诸多美术史上名作的幕后轶闻，在9月12日至10月17日上海油雕院美术馆举办的“历史的回响——上海油画雕塑院现实主义创作研究文献展”上一一揭晓。

《黄河颂》二稿惹争议

展览披露，陈逸飞创作于1972年的历史名作《黄河颂》初稿是水粉画稿，画面上除了一位红军战士之外，身边还有一位披着羊皮的农民，但陈逸飞认为，一个人站在山岭上，会令画面更加简洁有力，于是在第二稿上去掉了农民角色。这在当时引起了争议，认为有个人英雄主义色彩，为了按自己的想法创作，当时25岁的陈逸飞花了大量时间跟各级领导沟通，5年后的全军美展上，该作首次展出，其艺术感染力和绘画技巧引起美术界关注，奠定了陈逸飞在美术史上的地位。

《井冈星火》展出之前被叫停

展览还回顾了上海油雕院1970年代初期大型集体创作经典雕塑《井冈星火》的过程。

该作品共有9组雕塑、80位艺术形象，他们年龄、神态、衣着各异。创作人员多次赴井冈山深入生活，创作态度严谨，创作时间长达3年，期间经过反复修改。但作品在北京正式展出前夕，所有的雕塑展品被紧急叫停，由于当时上海的陈列条件有限，展品被放置在江西南昌某广场，因保管原因，这组体量巨大的石膏制品渐渐被损坏，直至最后被全部销毁，这件上海油雕院历史上最大规模的雕塑作品由此湮灭在历史的尘埃之中。

2015年，上海油雕院庆祝建院50周年之际，请来年过七旬的部分原作者和青年雕塑家一起将《井冈星火》雕塑小稿重新整理，填补了新中国美术史的一个空白。

《占领总统府》

雕塑小稿由魏景山操刀

展览上最引人注目的当属陈逸飞、魏景山创作于1977年的油画《攻占总统府》，此次，作品的素描、铅笔草稿、水粉小稿、创作照片及其报道、获得奖项等构成了《占领总统府》的创作全景。

当时创作人物造型时，都要找模特写生或拍摄素材照片，而陈逸飞自己上阵充当模特，他穿上军装，拍摄了手持冲锋枪的造型。由于这幅画采取了凌空俯视的角度，在实际环境中无法写生，创作者只能制作一个很粗糙的小雕塑，以便于从不同角度观察构图效果。展览透露了一个小秘密，和陈逸飞一同创作《占领总统府》的油画家魏景山还是位技艺精湛的雕塑家，当年的《占领总统府》雕塑小稿就是魏景山捏成的。油画《占领总统府》后来名震全国，然而，雕塑小稿却不见踪影，直到2015年，魏景山才将这件旧作重新发掘出来，并呈现在世人面前。

《刘胡兰》

受到欧洲油画影响

本次展览上还有一件油画名作《刘胡兰》，是女油画家刘耀真1978年的创作。刘耀真曾到山西刘胡兰家乡体验生活，因此当看到全国肖像画展征稿时，她便决定以油画《刘胡兰》应征，此前已有多件表现刘胡兰的美术作品，刘耀真在构图布局和场景处理上有所突破。当时上海恰好举办了轰动一时的《法国19世纪农村风景画展》，美协还组织了上海画家现场临摹，刘耀真对欧洲19世纪油画技巧的学习、借鉴，对当时创作《刘胡兰》有很大帮助；同时，俄罗斯巡回画派的创作方式，也对刘耀真的创作起到了潜移默化的作用。

《女护士》

服饰变化有新意

俞云阶创作于1981年的油画《日日夜夜——女护士》，也有一段有趣的往事。画面中，女护士手持病历夹，白大褂微微敞开，帽子也未遮住刘海。看到画作，人物原型吴鸽向俞云阶指出这些细节存在专业疏忽。

不过画家却自有考虑，他说，艺术形象源自生活更要高于生活，服饰的变化，既丰富了画面，也可传递更多信息，让观赏者有想象空间，比如画中的护士，是否已经下班，因为不放心病人，又赶回来看一眼？

俞云阶的细节处理，让简单的肖像在美感之外，诉诸了更多的理念和情感，这件作品于1982年被选入法国春季沙龙美展。