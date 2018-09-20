专为唤醒患有认知障碍症的老人设置 虹口区首个“记忆小镇”重阳节启用-借老旧物件编织记忆 用爱和专业唤醒老人

晨报记者 杨天弘 实习生 姚沁艺 摄影报道

推开白色木门，房间里的物件仿佛把人拉回到上世纪五六十年代：墙壁上挂着的是黑白结婚照、全家福，书架上陈列的是泛黄的杂志、报刊，老式播音机里说着京腔、打着快板，电唱机、热水瓶、搪瓷杯、老旧钟表……这是专为唤醒患有认知障碍症的老人而单独开辟的照护专区，旨在通过他们记忆比较清晰的老场景，减少不安和焦虑，帮助他们缓解病情。

记者从虹口区获悉，该区首个“记忆小镇”（认知障碍症照护专区）7月底前完成了硬装和家具配备，8月份完成了软装。首批76张失智老人照护床位将于重阳节启用。

缘起：

护理人员不断探究新疗法

“记忆小镇”护理组长王为好从2015年夏天起就开始守护这里的患有认知障碍症的老人。

王为好说，每一位患有认知障碍症的老人都有他自己的世界，“他认为他的世界就是真实的，因此我们需要走进认知障碍症老人的世界，去站在他们的角度上考虑问题，不否认、不纠正、不责备，多观察、多鼓励、多引导。老人有点儿像孩子，你让他们高兴了，他们自然会听你话。他们不吃饭，你得先想方设法先哄他们高兴，然后再帮助他吃饭。如果老人沉默，那就得开导并引导他们开口。”

照顾患有认知障碍症的老人与照顾健康老人是不大相同的，因此护理人员除了经过专业的培训与辅导之外，每隔一段时间还得进修研讨。王为好介绍说，很多老人进来的时候情绪不稳定，有时过于激动，护理人员越劝解，他们哭闹得越厉害。但是经过几次试验，他们发现，音乐可以让老人安静，甚至会跟着音乐拍手唱。之后经过探究，他们开始为患有认知障碍症的老人开启了“音乐疗法”。此外，他们还在走道、墙角放置了很多植物，再配上精油，帮助老人舒缓、安神。“这就是我们说的‘芳香疗法’。”

如今，“记忆小镇”打造完毕，可算是第三种疗法——“怀旧疗法”。通过营造各种老人熟悉的场景，让老人想起过去，“比如看到墙上挂的结婚照，老人也会联想到自己的结婚场景，慢慢地唤醒他们的记忆”。

功能：

开展记忆力、注意力训练

“记忆小镇”位于虹口区场中路的上海银康老年公寓内，是一处专为唤醒患有认知障碍症的老人而单独开辟的照护专区。老式播音机、热水瓶、搪瓷杯、书刊画报、怀旧金曲……专区营造了一个上世纪五六十年代的生活场景，让老人置身自己曾经熟悉的环境生活，并接受照护、治疗，从而改善他们的病情。

“记忆小镇”主任唐园秋表示，其实早在2012年他们就在摸索，经过3年的时间，筛查发现，大概将近40%的老人有不同程度的认知障碍。所以，在2015年就专门为患有认知障碍症的老人开设了照护专区。后来，“在我们的探索和实践经验当中，以及我们和来自美国、日本、荷兰等国专家交流分享中发现，患认知障碍症的老人瞬时记忆很差，但对过去的记忆比较清晰，特别是在他们三十到四十岁之间的记忆会非常清晰。”唐园秋说，“记忆小镇”的老人平均年龄在85岁，据此反推，他们对上世纪五六十年代的老物件、书刊杂志的记忆是最清晰的。因此，一个独具上世纪五六十年代风情的“记忆小镇”应运而生。

当然，“记忆小镇”除了外观具有年代感的陈设，其他常规功能也是很丰富的：除了满足老人生活需要的茶水房、餐厅、盥洗室等常规区域，还添加了阅览区、康复区、休息区等让老人进行活动、训练、社交的功能性场所。

此外，“记忆家园”设置严格完善的门禁设施防止老人走失，用白黄两色的灯光方便日间夜间照护，使用隐蔽的医药箱确保特殊药品存放，并让护理人员穿着便服让老人有居家感等。而且，为了延缓老人失智进程、提高生活质量，“记忆小镇”还专门为患有认知障碍症的老人开展各项针对性的特色活动，如记忆力训练、注意力训练、思维能力训练、语言功能训练、感官刺激训练、益智训练及日常生活活动能力训练等。

方法：

固定人员个性化照护

“我们2015年设置专区，今年进行优化。”唐园秋说，患有认知障碍症的老人，完全治愈是不可能的，但是可以通过治疗去延缓症状。症状一般到了中度或者重度的程度，他的家庭是没有办法完成照护的，只能送到专业机构。因为患这种病症，千万不要把他们与人隔离，要保持和社会的连接，在保持安全的前提下，保证老人尽可能多的社交和活动。

2018年3月，银康企业学院认知症照护专题培训项目启动，半年的时间，通过案例实践与理论相结合的方式，五个用影像文字生动具象完整地动态跟踪案例、提炼的33条应知应会的照护行动纲领，让银康认知症照护团队基本掌握认知症老人照护的综合要领，为“记忆家园”的优质服务打下坚实的人力资源基础，这是银康三国智认知症照护预防理论与实践培训班的专业成果。

“环境和兴趣都有助于老人的病情。”因此，所有老人进来后会有综合评估，这个评估是多方面的，包括营养状况、慢病状况、生命体征、兴趣爱好、最喜欢的东西、最在意的东西、以前的生活习惯、认知水平在什么程度……

“根据这些信息，每个老人我们整合起来去做一个个性化的照护方案，通过这样的方式，找到每一个老人合适的照护方法。”在实践中，“他们的活动时间、活动内容、生活行为，全部都有固定的护理人员根据观察和经验去提醒老人，尽量让老人的生活规律化、稳定化、常态化。如此，这样老人会保持一个相对平稳的状态。即便他记忆力不好、认知能力下降，但在这样的条件下，通过护理人员的照护依然会有一个相对稳定、好的生活质量。”

经验：

入住两年多认得亲人了

2015年夏天，上海银康老年公寓就尝试接受一批患有认知障碍中重病症的老人，并为他们提供专业生活照护、药物管理、精神慰藉等服务。

90岁的岑奶奶，入住银康老年公寓已两年有余。至今，她的女婿孙先生都无法忘记岳母当年发病时的情景。“患这种病的老人，脾气会变得怪异孤僻、喜怒无常。”孙先生回忆说，好好地，会突然把眼镜摘下来，用保温杯把镜片砸得粉粉碎，镜框砸不烂，就拿手里死命拗，拗得自己手指抽筋都不停下来。夸张的时候，脱光了衣服在地上打滚。2016年1月，无计可施的孙先生听从了邻居的推荐找到了银康老年公寓。

老人送来的时候，几乎连家人都不认识，但是在老年公寓规律地生活，还有专人照护，孙先生一家人省心不少。

昨天上午，孙先生带着鲜肉月饼来看望岑奶奶。说了一句“你来了”，坐在轮椅上的岑奶奶便接过孙先生手中的月饼慢慢咀嚼起来。如今老人情绪稳定，行为正常了，孙先生倍感欣慰，“最最重要的是，她居然认得我了”。