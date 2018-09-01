[改革开放40年的市民生活变迁之四]-“传呼电话” 永远的记忆

晨报记者 任国强 摄影报道

“王家姆妈，侬儿子来电话，今朝加班不回来吃夜饭。”老底子弄堂里每天会听到这样的“传电话”声。老早传呼电话间大多搭建在弄堂口或过街楼下，都是老小一间，窗户下搁块木板，上面放着两门电话，一部是接电话的，一部是给人打电话的。传呼员一般都是老阿姨，传呼有两种形式，一是传呼某个事体，不需回电，收三分钱传呼费。二是小纸条上有回电号码，让居民打回电4分钱。在当年呼机流行的年代，打电话是要排队的，传电话的阿姨爷叔也跑断腿。进入上世纪90年代，居民家庭电话的普及，传呼电话业务日渐萎缩。而在几乎是人手一部手机的当下，传呼电话早已退出了人们的视线。上海电信表示，两年内将拆除沪上所有传呼电话。

传呼电话要没了，浦东大道一小区门口的一间公用电话一下子成为网红。每天有不少人来拍照，来回忆老底子的辰光。87岁的吕树生老伯现在是这间传呼电话唯一的传话员。1994年吕老伯一家从浦西搬迁到了浦东，当时这里有居民200多户，但家用电话还不普及，打电话要步行到1公里外的居委会，很不方便。1995年，居委会在小区门口搭建起一个小房间，4部公用电话机，3位专人值守传呼，吕老伯老伴是其中一位传呼员。提起当年的事，吕老伯说：“在最高峰那几年，一个月一部电话的账单是300元。四部电话总账单就要超过千元。传话员都忙不过来。”十年前老伴离世后，吕老伯接了班，继续守护这部公用电话。如今，电话亭的生意非常冷清，电话机已从最初的4部减少到了1部，今年7月的电话账单只有7.5元。

传呼电话在无数人的回忆中功成身退，已走进了博物馆。最后，再让我们看一眼传呼电话……