后1000万辆时代，看别克如何“二次创业”

1998年12月17日，第一辆别克新世纪驶下上海浦东金桥工厂的生产线，别克也因此成为中国第一个从海外引进并且实现本土化的中高级轿车品牌；时隔一年之后，第一辆别克GL8下线，填补了国产MPV市场的空白；而后，别克赛欧、君威、凯越、君越、昂科威、全新英朗等车陆续在国内量产上市，每一款车型均成为同级别市场的佼佼者；如今，别克实现了对各大主流细分市场的全方位覆盖，产品矩阵进一步完善。

数据显示，截至目前，别克品牌在华累计销量已突破1000万辆。在这一关键时间节点达成新的里程碑，背后不仅体现了别克强大的产品竞争力和在研发、制造、营销、服务等环节的综合实力，而且凸显了别克品牌植根中国市场的战略决策的重要性和全面布局技术、产品、服务的前瞻性。

技术沉淀造就品牌内涵

作为一个拥有着悠久历史的知名汽车品牌，别克经过110余年的风雨兼程，在自身不断突破进取的同时，也推动了整个汽车工业的进步。在漫漫历史长河中，别克的地位举足轻重，它创造的无数纪录，也为世人所铭记。

对技术的执着追求，让别克在汽车行业内声名鹊起。自诞生之日起，别克就率先整合了顶置气门发动机，这项首创技术一直沿用至今；1923年，四轮制动系统开始应用至别克车型上；1939年，别克推出了业界首款集成闪光器的后置转向灯；1948年，别克推出了世界上首款带液力变矩器的自动变速箱；1962年，全美首款量产V 6发动机搭载在别克车型中……在诸多创新技术加持下，别克的全球化扩张步伐不断加快。与此同时，别克不断深化品牌内涵，造就了别具一格的汽车文化。

1989年3月举办的第61届奥斯卡金像奖颁奖典礼上，由Barry Levinson执导的《雨人》斩获最佳影片，这部影片让别克Roadm aster受到了老爷车爱好者的热宠，也让这款车为年轻消费者所熟知。喜剧歌舞片《爱乐之城》中出现的Riviera敞篷车，也不乏一大批追随者，这款车对于汽车工业设计的意义可见一斑。

在追求个性化的年代，别克的DNA中依然留存着对文化和艺术的积淀。知名珠宝商尼古拉·宝格丽对别克品牌情有独钟，他专门建造了别克汽车博物馆，收藏的每一辆别克车都被视作艺术品。

立足1000万辆 别克焕新出发

独特的外形、极致的奢华、可靠的品质……，一系列优异的特性让别克成为了家喻户晓的品牌。如今，别克汽车遍布世界各地。特别是中国市场，通过对中国消费者需求的深入洞悉，别克在研发领域加大资金投入，打造了具有竞争力的产品阵容，并迅速在中国站稳脚跟，引领中国汽车市场的发展。

随着在国内产品布局日益完善，品牌影响力不断提升，别克也积极顺应市场环境的变化，逐步朝着高端化发力，力争为消费者带来焕然一新的服务体验。

眼下，电动化、网联化、智能化、共享化已成为汽车行业的大趋势，汽车产业格局面临重塑。可以预见，借助智能驱动、智能互联、智能驾驶辅助科技等基于对未来趋势预判的解决方案，别克将为消费者带来全新的价值主张。

除此之外，未来别克将继续推进“别克蓝”新能源战略的落地，秉持智能、高效、环保开发理念，快速切入国内成长最快的新能源细分市场，为用户带来拥有美好设计与智能体验的绿色出行方案。

对于别克品牌而言，用20年的时间完成1000万辆的销量，这并非一蹴而就，而是积少成多、积沙成塔。站在1000万辆与汽车产业转型、消费升级的汇聚点，别克将开拓创新，持续锻造核心竞争力，向着下一个1000万辆目标扎实进发。

(于大卫)