入学上海体院 代表新生发言-孙杨开始读博生涯

晨报记者 金昊 见习记者 孟苇庭

昨天上午，孙杨在上海体育学院作为新生代表参加了学校的开学典礼。

作为“国民偶像”，孙杨的人气自然无需多言，一进入会场，他瞬间被摄影师的长枪短炮和学生的尖叫围绕。为了参加孙杨的典礼和讲座，场馆外学生们排起了长龙，而留学生们也纷纷去找孙杨合影留念。

随后，在为孙杨安排的讲座上，回归母校的孙杨父母第一次出现，和老友们聊天时，他们很感慨也很自豪。感慨的是，他们在上海体育学院相识恋爱，因为有了上海体院才有孙杨的诞生。自豪的是，就像全中国所有父母一样，自己的儿子在台上作为学生代表演讲。

开学之际，孙杨在讲座上讲述了自己缘何选择继续进修学业，还谈了谈中国与日本的泳池之争。从本科到硕士再到这次博，孙杨表示，选择上体，尤其是运动人体科学这个专业，对自己今后的运动生涯比较有帮助。“总有一天我会离开泳池，我希望当我离开泳池的那一天，在学业上，不能说做到最极致、最好，但我会朝着这个方向去努力，在学习的这条道路上，我也希望不留遗憾。无论是本科还是研究生，我都希望去完成它。”

谈及中国游泳和日本游泳的竞争，孙杨特别提到，虽然看上去这次两国游泳队在亚运会上打成平手，但其实日本游泳这几年发展非常快，每一年都在不断改变，不断创新，他们崛起的速度非常快。“这其实对中国游泳的冲击非常大，可能这个话不应该这么讲，但事实上我们应该有很重的危机感了。无论男子还是女子，现在已经不像上一个周期这么占优势了，已经回到同一起跑线上了。”

开学典礼结束之后，恰好到了饭点。孙杨前往学校食堂，吃上了他的入学第一餐。奥运冠军现身食堂吃饭，自然引来了许多同学的驻足围观。学校还特别安排了安保人员保障他的安全，如此景象在体院也实属难得了。孙杨的开学第一天，着实吸睛了。