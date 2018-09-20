公益体彩-警惕切尔西客场爆冷

晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体育彩票足球竞彩项目的重点赛事是欧联杯首轮小组赛。

周四001欧联杯 21日00:55

比利亚雷亚尔VS格拉斯哥流浪者比利亚雷亚尔上周末西甲险胜莱加内斯取得了联赛首胜，中场卡塞雷斯、富埃戈、布鲁诺、索里亚诺、后卫博内拉等人都因伤无缘比赛。格拉斯哥流浪者时隔8年后重返欧联杯小组赛，不过历史上做客西班牙球队仅取得2平9负，中场莫雷洛斯、弗拉纳甘都要停赛。主队西甲联赛1胜1平2负开局一般，但机构强开主让球半中水，

“黄色潜水艇”欧战开门红无悬念。

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比利亚雷亚尔（-1）VS格拉斯哥流浪者胜周四006欧联杯 21日00:55亨克VS马尔默

亨克以5胜2平的成绩列比利时甲级联赛第二，本赛季联赛和欧联杯主场成绩是6胜1平，其中在欧联杯资格赛（附加赛）中5比0胜埃施福拉，2比0胜波兹南莱赫，5比2胜布隆德比。马尔默暂列瑞典超级联赛第四，近期状态也还不错，两线作战取得四连胜。主流机构对本场开主让一球中高水，维持了此前亨克主场对阵波兹南莱赫、布隆德比等队时的强势盘口，不妨支持它打出上盘。竞彩让球推荐：亨克（-1）VS马尔默 胜

周四009欧联杯 21日00:55塞萨洛尼基VS切尔西塞萨洛尼基的欧冠资格赛连续淘汰了巴塞尔和莫斯科斯巴达，不过最终倒在本菲卡脚下。欧战中他们主场两次遇到英格兰球队，分别0比0热刺、1比0阿森纳。切尔西英超开局拿下了5连胜，上周末联赛阿扎尔上演了帽子戏法。切尔西过往两次做客希腊球队都战成平局，从主流机构对本场开客让半球中水或客让半一中高水亚盘看，赢球就赢盘过于便宜，大胆搏主队不败。

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