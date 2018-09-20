《我就是演员》中专心探讨演技-“正牌导师”吴秀波：看别人演戏也是学习

记者 曾索狄

晨报讯 升级归来的重磅综艺《我就是演员》在浙江卫视已播出两期，节目对演员表演的层次、水平也有了更深入的探讨。日前，记者参加了节目在杭州的媒体见面会，总导演吴彤，导师徐峥、吴秀波以及演员推荐人张国立，表演指导老师刘天池，共同分享了这一季节目的台前幕后。

《我就是演员》今年由章子怡、徐峥、吴秀波三位导师坐镇，并请来陈凯歌、许鞍华等知名导演加盟，节目中讨论的话题也更为专业。发布会现场，徐峥坦言，参与节目就是希望能看到更精彩的表演，“从业这么多年，我希望有平台能展现自己的表演观。这个舞台给更多人展现的机会，展现表演的不同面，让大家对表演有全面的了解。”曾在《演员的诞生》中担任“飞行导师”的吴秀波，此次在《我就是演员》中当上了正牌导师。他直言自己是抱着学习的心态来的，“这不仅是一次学习的机会，也是一次特别好的反思行业、反思表演的经历。”对于首期节目中自己的点评引发争议，吴秀波回应称，“演戏、看戏本来就是一件见仁见智的事，接下来的点评会更加简练直接。”

而演员推荐人张国立则认为，章子怡、徐峥、吴秀波代表着不同的表演方式，但加在一起就是“最好的表演派”。他幽默地表示，每次听三位导师争论，他都想拿个小本子记下来，“就像参与了一次表演论坛，这对我来说也是一次学习的过程。”