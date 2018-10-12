辛亥革命推动了中国社会变革（弘扬民族精神、奋斗精神）

来源：人民网－人民日报

本报记者 吴储岐

面对中国被列强瓜分的危局，孙中山先生第一个响亮喊出“振兴中华”的口号，发动一次次的武装起义，最终推翻了腐朽的清王朝，开启了中国近代民主革命的新篇章。湖北省社科联主席、华中师范大学中国近代史研究所所长马敏说，辛亥革命打开了中国进步的闸门，推动了中国社会变革。

辛亥革命之后，孙中山通过《实业计划》提出了旨在全面发展中国经济、实现工业化、从而振兴中华的宏伟建设计划。

但是，正如辛亥革命在政治上因反帝反封建的不彻底而最终难免失败的命运一样，在经济上也没能实现中国富强的目标，长期以来，半殖民地半封建社会的旧中国一直处于积贫积弱的悲惨境遇。直到1921年中国共产党诞生，肩负起领导中国人民实现民族复兴的伟大使命，中国历史的面貌才焕然一新。中国共产党团结带领中国人民进行28年浴血奋战，在1949年建立了中华人民共和国，实现了民族独立、人民解放，使中国人民从此站了起来，自立于世界民族之林。1978年十一届三中全会之后，改革开放让神州大地焕发出无限生机活力，中国迎头赶上时代发展潮流，经济总量位居世界第二。特别是党的十八大以来，我们党统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，党和国家事业全面开创新局面，党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化，中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方。

辛亥革命虽然推翻了清王朝，但由于其反帝反封建不彻底，并没有实现真正的民族独立。中国共产党领导中国人民推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山。中国共产党所领导的新中国从根本上改变了中华民族的命运。中国共产党人以“为人民服务”为根本宗旨，得到人民群众的广泛支持和拥护。

历史是在继承中不断发展的，尽管已过去了107年，但辛亥革命对中国近现代社会变革的影响是巨大的，中国共产党人所从事的事业正是辛亥革命志士曾经为之奋斗事业的继续和发展。中国共产党人是孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。循着中华民族伟大复兴这条近现代历史主线，我们可以清楚地看到中国共产党所领导的革命事业和现代化建设事业，既继承了辛亥革命的遗产，又超越了辛亥革命，将中华民族带到前所未有的高度，使孙中山将中国建设成为“世界上顶富强的国家”的美好愿望正逐步得以实现。

《 人民日报 》（ 2018年10月12日 06 版）

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