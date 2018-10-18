努力让生活在这座城市的老年人安享幸福晚年！李强应勇等重阳走访慰问

@康平路

来源：上观新闻 作者：谈燕 孟群舒 王海燕

九九重阳、孝亲敬老，在全国第六个老年节到来之际，市委书记李强，市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀，市委副书记尹弘等分别前往社区和养老机构看望老年人，察看为老服务项目，推进为老服务工作，向全市老年人送上诚挚的节日问候和祝福。李强指出，敬老爱老是中华民族的传统美德，要根据上海超大城市老年人的实际需求，不断完善为老服务体系，创新为老服务模式，提升为老服务水平，进一步在全社会形成爱老助老的良好风尚，努力让生活在这座城市的老年人都能安享幸福晚年。

市委常委翁祖亮、诸葛宇杰，市人大常委会副主任沙海林，副市长彭沉雷，市政协副主席方惠萍分别参加相关活动。

10月16日上午，李强等市领导来到杨浦区五角场街道日月星养老院走访慰问。这家民营养老院内设医疗机构，老年人在院内即可享受到专业的生活照料及医疗护理服务。李强听取杨浦区养老工作以及养老院医养结合情况汇报。他十分关注养老设施布局、助餐服务提供等问题，叮嘱有关方面要大力鼓励和支持社会力量参与，推进养老事业多元化、多样化发展，让更多老年人能够找到适合自己的养老服务。市领导走到老人们中间，关切询问大家的日常起居情况。87岁高龄的马于鸿老人告诉市领导，住在这里有人聊天、有人照料，有个头疼脑热无需外出就医，子女也经常会来探望，“这里就是我的第二个家。”李强祝老人们健康长寿、生活快乐。

静安区大宁路街道综合为老服务中心集24小时中短期住养、日间托养、卫生服务站点、老人活动中心、居家服务等功能于一体，老人既可选择短期入住，也可在家享受配送服务。李强走进中心，听取静安区养老工作汇报，了解爱照护养老服务运营机构运用人工智能技术开展个性化照护服务的探索。李强说，要精准对接不同老年群体的养老需求，现代技术是重要支撑手段，希望更多高科技企业和人才关注参与养老事业，使“智慧养老”惠及更多老年群体。活动室传来老人们学习外语的朗读声，市领导为大家活到老、学到老的精神点赞。李强说，家门口的为老服务贴合老人实际，也最受老人欢迎，要精心布局、扩大覆盖、周到服务，着力解决老年人的“急难愁”问题，帮助老人们过上幸福的晚年生活。

静安区石门二路街道认知症专业照护机构为失能失智老人提供一站式综合照护服务。李强详细了解基层社区开展认知症照护的探索实践。康复室里，为锻炼老人的记忆力，工作人员正同老人们做着回忆动物图片顺序的游戏，老人的成功作答赢得大家鼓掌加油。为满足为老服务需求，街道挖掘潜力，在新福康里小区内辟出约200平方米的场地用作日间照护中心。年轻的志愿者正同社区老人欢聚一堂，共庆重阳。李强走到大家中间，代表市委、市政府送上节日祝福。他说，有全社会的共同参与，全市老年人的晚年生活一定会越来越幸福。

15日下午，应勇等市领导来到浦东乳山路上的陆家嘴长者综合照护家园。日间照护中心内，老人们正围坐在桌前做手工，应勇走到大家中间，亲切地询问：“这里离家近不近？”“生活习惯吗？”市领导向老人们送上节日祝福，祝老人健康长寿、晚年幸福，并对老年护理工作者表示感谢。随后，市领导察看了长者照护之家的各类照护单元、康复中心、助浴室等设施，仔细询问服务内容、收费标准等情况。负责人介绍说，这里为老人提供中短期住养、日间托养，还提供居家上门、家庭照护援助等服务。目前，全市已有127个长者照护之家，有力支撑了居家养老服务，今年还将增加50家。应勇叮嘱说，要认真研究本市养老格局变化，在更大范围整合资源，大力推进嵌入式养老机构建设，继续扩大医养结合覆盖面，加快推进综合为老服务，更好地解决老人照护需求。

随后，市领导来到东方路一居民小区，登门慰问长期致力于技术创新、被誉为“抓斗大王”的劳动模范包起帆。应勇与他并肩而坐，拉起家常。包起帆退休后仍牵挂着长期奋斗的港口事业，向市领导介绍了自己的最新研究成果。应勇感谢包起帆长期以来为上海发展尤其是技术创新所作的贡献，祝愿他健康长寿、乐享晚年。

殷一璀等市领导17日上午来到黄浦区五里桥街道综合为老服务中心，察看助餐点、长者日间照护中心活动区、康复区等。该中心主要为各类有照护需求的社区长者提供多功能、项目化的服务，市领导详细了解各种服务项目，关心询问老人的日常生活情况，向老人们致以节日的问候，并关照工作人员不断提高服务质量，为老人创造舒适环境，让他们安享幸福晚年。随后，市领导来到蒙自路看望79岁的上海市劳模曹当相老人，祝老人节日快乐、健康长寿。

尹弘等市领导16日上午来到长宁区北新泾街道综合为老服务中心。市领导详细了解该中心引入专业社会力量进行管理服务的情况，认真察看各项服务设施。市领导走到老人们中间，与大家亲切交谈，送上节日的祝福，叮嘱工作人员要更加细致周到地服务老人，不断提高为老服务水平，让老年人享有更高质量的晚年生活。市领导还登门看望了82岁的赵邦玲老人，祝她节日快乐、健康长寿。（图片来源：陈正宝 张春海 摄）