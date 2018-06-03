市委书记李强陪同安徽省委书记一行瞻仰中共一大会址

本报讯 6月2日，在上海市委书记李强陪同下，安徽省委书记李锦斌，省委副书记、省长李国英率安徽省委常委集体瞻仰了中共一大会址，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在瞻仰中共一大会址时的重要讲话精神，开展革命传统教育，不忘初心，牢记使命，永远奋斗。

位于兴业路76号的中共一大会址，是中国共产党人的精神家园，是我们党梦想起航的地方。李强和李锦斌、李国英等走进这座饱经沧桑的石库门建筑，在中共一大会议室原址驻足凝视复原场景，认真听取讲解介绍，并参观了《伟大开端——中国共产党创建历史陈列》。在“前赴后继、救亡图存”“风云际会、相约建党”“群英汇聚、开天辟地”等专题展区，一件件历史文物、一幅幅珍贵照片、一段段真实史料，再现了中国共产党初创时期的峥嵘岁月。大家不时停下脚步，仔细了解建党文物所蕴含的历史意义，从党的光辉历史中真切感受理想与信念的力量，汲取实现中华民族伟大复兴中国梦的不竭动力。安徽省委常委在宣誓厅，面对鲜艳的中国共产党党旗一起重温入党誓词。

在沪期间，安徽省委常委还集体瞻仰了中共二大会址和中共四大纪念馆。

安徽省委副书记信长星，省领导邓向阳、陶明伦、刘惠、刘莉、姚玉舟、虞爱华、宋国权、严植婵、杨征、沈素琍参加。

上海市人大常委会主任殷一璀，市委常委周慧琳、诸葛宇杰分别陪同。