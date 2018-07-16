《如果国宝会说话》第二季归来-用目光抚摸文物

晨报记者 曾索狄

仿佛凝望着你的人头壶、形似“愤怒的小鸟”的鸮尊……今年年初，25件国宝通过纪录片《如果国宝会说话》，以生动的表达，走进了人们的生活。如今，《如果国宝会说话》第二季即将于7月23日回归央视纪录频道，从战国到秦汉时期的25件国宝陆续与观众见面。届时，观众将再次感受到“超越想象”的国宝故事。

“反差萌”风格依旧

“您有一条来自国宝的留言，请查收！”虽然每集只有5分钟，但在《如果国宝会说话》中，每件国宝都仿佛“活”了过来，它们各自用简洁、专业却又平易近人的表达，让人回味良多。播出后，第一季在豆瓣斩获9.5的高分，成为今年纪录片第一“网红”。

而即将登场的第二季《如果国宝会说话》延续了“反差萌”的风格：湖北省博物馆的曾侯乙编钟的海报，被 配 上 了 俏 皮 的 一 声“Duang”；收藏于秦始皇帝陵博物院的跪射俑则用一句“放低自己”作为宣言；河北博物院收藏的长信宫灯用简洁的“照着你”，逗得人忍俊不禁。而从提前曝光的片花看，更多平视国宝的话题将在第二季展开，比如，“九九乘法口诀”最早出现在哪里？秦始皇留下了怎样的痕迹？战国时代有怎样的“风土人情”？

在日前北京举行的首播发布会上，中央电视台副总编辑张宁感慨地表示，《如果国宝会说话》 的粉丝不乏90后、00后青少年，他们在社交网络上纷纷表达对节目的赞美。“第二季的创新，就是以更加贴近大众的年轻化表达，吸引更多观众尤其是青少年观众关注文物里的中国，激发他们对于中华文明的探索欲望。”

在第一季中拍摄“陶醉了6000年的”陶鹰鼎的导演祝捷，这一季用粘土动画来表现与草原文明关系匪浅的“鹰顶金冠饰”，“我希望用这样的方式不是卖萌，而是更新我们对历史的观念，也跟观众达到一种新的交流和沟通。”而负责拍摄收藏于中国国家博物馆的国宝击鼓说唱俑的导演崔宇则幽默表示，别看说唱俑现在是博物馆的“大明星”，但在他所在的东汉时期，可能是找不到女朋友的，“当时说唱艺人不掌握社会资源，颜值也不高，身材比较粗壮。只有了解到它背后的悲剧内核，才能回归严肃的表达。”

拍摄手法再升级

虽有“反差萌”，但《如果国宝会说话》的拍摄却足够严谨：对主创团队而言，做5分钟的节目和做1个小时的没区别，许多分集导演带着对文物的敬畏之心，仅仅一集就能打磨上大半年。总导演徐欢表示：“聚焦文物、传播文物内涵、让文物说话、构建中华文明视频索引的主旨，在第二季依然延续。多样化叙事、微纪录的表现形式，这些都没有变。”

记者获悉，相比第一季，《如果国宝会说话》第二季在三个方面有了较大的突破。一是文物选取范围进一步扩大，文物类型更加丰富，在第一季的陶器、玉器、青铜器之外，新增了漆器、石刻、简牍、织锦等文物类型。二是与文博单位合作更加紧密，更加贴近文物考古专业学术前沿, 第二季共有来自全国的50多家博物馆参与支持拍摄。三是在制作层面，进一步加大了新技术的应用，如高精三维数字扫描、高清平面信息采集、多光影采录技术、表面微痕提取技术、数字拓片、数字线图、多光谱采集等, 突破了传统摄影的视角束缚，强调文物本体信息，从而呈现出精彩的动画演示。

从提前曝光的片花看，《如果国宝会说话》对不同文物的呈现都经过了“量身定做”，各集之间的影像风格截然不同：博山炉上升起袅袅青烟，像一座微缩的海上仙山；长信宫灯被透明化解构，灯光的走势一览无余； 商鞅方升上记载的那段历史被情景再现； 铜奔马一脚踏进宇宙，势如疾风灵动飘逸……总摄影杨明阳说，希望在拍摄过程中把最精彩的细节呈现给观众，“根据文物的特殊性，我们不可能动用太多大型设备，所以就在细节上下功夫，比如已经用了三种微距镜头，想更多地体现文物的细节，让大家在视觉效果上有种用目光抚摸文物的感觉。”