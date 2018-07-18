央财评论丨实现全年增速6.5% 信心在哪里？这三个“指标”说清楚了

7月17日上午，国家发展改革委举行7月份定时定主题新闻发布会。国家发改委新闻发言人严鹏程介绍上半年宏观经济运行情况。当晚，《央视财经评论》邀请到国家发改委宏观经济研究院常务副院长王昌林以及央视财经评论员刘戈做客演播室，深入解析经济增长的新变化。
2018年上半年GDP同比增长6.8%。其中，一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7—6.9%的区间。
国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：上半年经济增速达到了6.8%，这为实现全年任务已经奠定了好的基础。第二，经过这些年的发展，我们的经济结构已经转向了强大的内需支撑，而且潜力巨大。
国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：今年上半年高质量发展，实现了良好的开局。高质量发展阶段的一些特征正在显现，集中表现在我们的结构在优化，产业结构向服务化、高端化、智能化、集团化的发展。
央视财经评论员 刘戈：高质量发展也不仅仅等同于发展高精尖，消费升级、整个效率的提高，包括电子商务围绕着互联网所形成各种新的商业也非常重要。比如，有些工厂生产的高档童车以前因为国内没有市场，只能出口，现在很高级卖得很贵的向国外出口的童车，都已经进入到国内市场了。
国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：总结起来讲，如果没有发生特别大的风险或者只要政策措施适当，中国经济保持中高速增长不是问题，关键是要提高质量效益，提高经济的可持续性发展。就像一个人跑步，不在于短期跑得有多快，而是要跑得远，要有持续性，就像我们开车到了转弯阶段，要适当慢下来，换一个轨道练好内功，这样我们才能够走得更远走得更强。
央视财经评论员 刘戈：如果拿一场球赛做比喻的话，中国经济的转型，上半场差不多告一段落，而且表现不错，下半场则更需要定力。
为什么说上半场差不多告一段落，要看三个指标。一是过剩产能消化得差不多了，二是消费作为经济的第一拉动力，比重越来越大了，三是企业研发投入大幅度增加，所以我认为它的上半场基本上结束了，而且非常漂亮。
在下半场这个过程当中，我们需要保持的是定力。从企业层面来说，已经制定研发的投入和方向要坚持，从政府的角度来讲，已经制定的产业政策不要有太大的变化，要处于一个相对稳定的状态。如果这个势头保持下去，下半场应该会有好的成绩。