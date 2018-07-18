央财评论丨实现全年增速6.5% 信心在哪里？这三个“指标”说清楚了

7月16日，国家统计局发布上半年经济数据，上半年GDP增长6.8%，继续保持“稳中有进”的发展态势。从7月17日起，央视财经推出《聚焦中国经济半年报》系列评论，开篇从6.8%这个数字说起：聚焦中国经济半年报——看增长。 7月17日上午，国家发展改革委举行7月份定时定主题新闻发布会。国家发改委新闻发言人严鹏程介绍上半年宏观经济运行情况。当晚，《央视财经评论》邀请到国家发改委宏观经济研究院常务副院长王昌林以及央视财经评论员刘戈做客演播室，深入解析经济增长的新变化。

上半年经济增长6.8% 速度慢不慢？

2018年上半年GDP同比增长6.8%。其中，一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7—6.9%的区间。

王昌林：中国经济实现中高速增长实属不易 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：现在GDP的量大了，80万亿元的6.8%，相当于以前GDP总量40万亿元到50万亿元的基础上增长10%，所以这个数字在目前这个体量下不慢。另外，从世界来看也很高，很多国家，比如像日本，经过几十年的高速增长之后，进入中速增长的速度只有5%左右，我们比它们要高。第三，这个速度是在国际环境复杂多变的情况下，在我们国家进入爬坡过坎的情况下实现的。这样的增速非常不容易，这为我们高质量发展奠定了一个坚实的基础。

实现全年增速6.5% 信心在哪里？

王昌林：信心来自于强大的内需支撑 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：上半年经济增速达到了6.8%，这为实现全年任务已经奠定了好的基础。第二，经过这些年的发展，我们的经济结构已经转向了强大的内需支撑，而且潜力巨大。

王昌林：信心来自于强大的内生动力和韧性 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：中国经济强大的内生动力和韧性，为经济保持平稳增长提供了很好的支撑。中国GDP尽管总量已经很大，但是人均GDP还排在全球70位左右。我们的工业化也没有完成，还有很大的空间。

王昌林：信心来自于充足的发展潜力和后劲 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：目前，我国的城镇化率只有50%多，我们的汽车保有量只有2.2亿辆，如果按照发达国家水平算，至少应该在4亿辆以上。另外还有健康需求等等，这些潜力都非常大，具有充足广阔发展潜力和后劲，我们对中国经济的增长要充满信心。

刘戈：中国经济的转型依然处在好的窗口期 央视财经评论员 刘戈：按照现在能够看到的数据来看，中国经济虽然处在爬坡的转型期比较累，但是它仍然处在一个窗口期。因为经济如果出了问题，最后都会归结到就业的问题。但现在服务业的工资在上涨，很多企业在招聘年轻员工时却很困难。因为我们的人口结构在发生变化，上世纪60年代中后期是生育的高峰，大概每年出生2500万到2700万人口，现在的就业人口出生在上世纪90年代初期和中期，这个阶段年出生的人口大概在1600万到1700万人左右，这样差不多有将近1000万的就业缺口。在这种情况下，有的是工作机会，有人在建筑工地上丢了工作，马上又变成快递小哥，这是一个重大的窗口期。即使中国经济再经过一些风浪，可能也就是局部调整，这个窗口期是仍然存在的。

中高速增长 含金量在哪里？

王昌林：结构优化 向服务化 高端化 低碳化 智能化迈进 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：今年上半年高质量发展，实现了良好的开局。高质量发展阶段的一些特征正在显现，集中表现在我们的结构在优化，产业结构向服务化、高端化、智能化、集团化的发展。

王昌林：内需驱动 为抵御外部风险奠定基础 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：从需求方面来看，内需对经济增长的基础性、关键性作用，越来越牢固，另外，绿色GDP多了，天更蓝了，环境更好了。

王昌林：创新的引领支撑作用在增长 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：创新的引领支撑作用在增强，新技术、新业态、新模式蓬勃发展，新创办的企业大量增加，这些都为中国经济注入了新的动能，也提供了很多新的就业机会。高质量发展核心就表现在效益在提高，就业处于多年来比较好的水平。

刘戈：高质量发展不仅是发展高精尖 央视财经评论员 刘戈：高质量发展也不仅仅等同于发展高精尖，消费升级、整个效率的提高，包括电子商务围绕着互联网所形成各种新的商业也非常重要。比如，有些工厂生产的高档童车以前因为国内没有市场，只能出口，现在很高级卖得很贵的向国外出口的童车，都已经进入到国内市场了。

王昌林：中国经济保持中高速增长不是问题 而在于质量 效益 可持续性 国家发改委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：总结起来讲，如果没有发生特别大的风险或者只要政策措施适当，中国经济保持中高速增长不是问题，关键是要提高质量效益，提高经济的可持续性发展。就像一个人跑步，不在于短期跑得有多快，而是要跑得远，要有持续性，就像我们开车到了转弯阶段，要适当慢下来，换一个轨道练好内功，这样我们才能够走得更远走得更强。