习近平会见佛得角总理席尔瓦

9月6日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见佛得角总理席尔瓦。 新华社记者高洁摄

新华社北京9月6日电（记者刘华）国家主席习近平6日在人民大会堂会见佛得角总理席尔瓦。

习近平强调，我赞赏总理先生重视发展对华关系，积极支持中非合作。中方愿同佛方一道努力，将中佛关系打造为大小国家平等相待、团结合作的样板。双方要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上更坚定地相互支持。中方赞赏佛方积极支持并参与“一带一路”合作，愿同佛方加强发展战略对接，加强基础设施建设、海洋经济等领域合作。中方重视佛得角作为小岛屿国家的特殊关切，愿在气候变化、2030年可持续发展议程等问题上加强协调配合，维护两国和发展中国家共同利益。

9月6日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见佛得角总理席尔瓦。 新华社记者谢环驰摄

席尔瓦表示，中非合作论坛北京峰会非常成功。习近平主席在峰会上宣布携手打造更加紧密的中非命运共同体的主张及一系列对非合作举措令人振奋，也引领佛中关系进入新时代。佛得角坚持一个中国原则，高度评价“一带一路”倡议，认为是非洲的希望所在，期待积极参与。我参观了天津滨海新区，受到很大启发，佛方希望借鉴并开展有关合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。