和孩子一起读诗 | 蒹葭苍苍，白露为霜

秋风起兮白云飞，秋天正是读诗天~央广新闻公号和娱乐广播《睡前故事》节目共同推出一档新栏目——和孩子一起读诗。每天一首诗词，让孩子的枕边有更辽阔的世界~
蒹葭
蒹葭
——《诗经·秦风》
蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。
蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。
蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。
关于这首诗，历来有很多分歧。有说是用来讥刺秦襄公的，不能用周礼来巩固国家，招引贤士而不可得；但更多人认为这是一首情歌，想见一个人又见不到。总之，《蒹葭》在《秦风》的十篇文章里显得很特别，凄婉缠绵的风格更像郑卫之音。
大片的芦苇青苍苍，清晨的露水变成霜。我所怀念的心上人，就站在对岸河边上。逆流而上去追寻她，追随她的道路险阻又漫长。顺流而下寻寻觅觅，她仿佛在河水中央。
芦苇凄清一大片，清晨露水还没有晒干。我那魂牵梦绕的人啊，她就在河水对岸。逆流而上去追寻她，那道路坎坷又艰难。顺流而下寻寻觅觅，她仿佛在水中小洲。
河畔芦苇繁茂连绵，清晨露滴还没有被蒸发完毕。我那苦苦追求的人啊，她就在河岸一边。逆流而上去追寻她，那道路弯曲又艰险。顺流而下寻寻觅觅，她仿佛在水中的沙滩。
素材提供：娱乐广播《睡前故事》（公号：央广睡前故事）
童声：赵梓辰
朗诵：张洁
讲解：董乐
来源：央广新闻