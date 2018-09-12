中国巨变何以可能（见证改革开放40年（21））

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版式设计：蔡华伟

《见证：中国改革开放40年40人》

商务印书馆2018年第一版

编 者 按

改革开放的40年，是中国巨变的40年，是书写奇迹的40年。

中国巨变何以可能？是因中国人民的力量使然，也是因一批改革开放重要实践者的推动使然。在纪念改革开放40周年之际，人民日报海外版和商务印书馆共同选取了40位改革开放过程中的代表人物，编辑成书。至今，本报“见证改革开放40年”系列特别报道栏目已经陆续刊发其中20篇人物报道。栏目虽将至此告一段落，但相信他们的故事已深深刻在读者心中。

共和国在不断前进，改革开放未有穷期。中华民族向前的脚步永不停歇，正向着下一个辉煌的40年大跨步迈进。

1978—2018。

今年，中国改革开放迈入了第40个年头。

每一位中国人都不会，也不应该忘记，40年前，从“文化大革命”走出来的中国，是怎样的满目疮痍、百废待兴。十年浩劫给中华民族带来了深重的灾难，让整个国家的发展进程都经历了重大的曲折。一时间，历史旧债堆积成山，人们的思想陷入极度的混乱。中国，究竟向何处去？这个问题已经严肃地摆到人们面前。

俄国作家托尔斯泰曾说：“思想，就是推动自己和全人类的生活的力量。”灾难深重的中国能够冲破“两个凡是”的禁锢，来源于思想的解放，这不仅关系到中国社会主义事业的兴衰成败，更关系到党和国家的前途命运。1978年，邓小平同志以非凡的胆识和科学的态度，冲破各种阻力，打破社会发展的僵局，旗帜鲜明地支持“真理标准问题的讨论”，开启了解放思想、实事求是的伟大进程。

这一年的12月，中共十一届三中全会成功召开，不足而立之年的年轻的共和国开启了黄金时代。会议的中心议题是根据邓小平同志的指示，讨论把全党的工作重点转移到经济建设上来。正是这次会议，结束了粉碎“四人帮”之后两年党的工作在徘徊中前进的局面，实现了思想路线的拨乱反正、政治路线的拨乱反正、组织路线的拨乱反正，开始了系统地清理重大历史是非的拨乱反正，恢复了党的民主集中制的传统，同时作出了实行改革开放的新决策，启动了农村改革的新进程。1984年10月，中共十二届三中全会召开——短短6年时间，9亿中国人以家庭联产承包责任制的路径基本解决了温饱问题，中国的改革开放翻开新的一页。

回顾改革开放40年的历史进程，我们不难发现，每个重要关口，都是一次观念突破和思想解放。没有思想解放，就没有改革开放。

站在改革开放40年的历史节点上，人民日报海外版、商务印书馆共同选取40位代表人物，通过他们的故事来反映这可歌可泣的伟大历程，并编辑成书。截至今日，本报“见证改革开放40年”系列特别报道栏目已经陆续刊发了其中的20篇。这具有标志意义的40个人，分别是——作为思想者的胡福明、厉以宁、吴南生、温元凯、李灏、赵启正、周瑞金、高尚全、杜润生、林毅夫；作为创业者的蒋子龙、柳传志、张瑞敏、宗庆后、马云、李书福、王石、吴仁宝、褚时健、李宁；作为突破者的袁隆平、屠呦呦、杨利伟、钟南山、邓丽君、金庸、贾平凹、郎平、张艺谋、姚明；来自国际社会的基辛格、傅高义、大平正芳、李光耀、费正清、拉法兰、陆克文、萨马兰奇、齐赫文斯基、古特雷斯。他们是中国改革开放的重要实践者、参与者，更是重要见证者、推动者。他们的经历与奋斗，让后人得以窥见改革开放40年的每一次彷徨与前进，每一次探索和成功。

南京大学胡福明教授以特邀评论员身份，在《光明日报》刊发《实践是检验真理的唯一标准》文章，引发了一场关于真理标准问题的大讨论；小岗村的18位农民在一张秘密契约上一一按上了鲜红的手印；情报员出身的袁庚在蛇口的工地上耸立起“时间就是金钱，效率就是生命”的标语牌；吴南生立下“在汕头划出一块地方搞试验，用各种优惠的政策来吸引外资，把国外先进的东西吸引到这块地方来”的宏愿，用颈上人头做军令状，发誓“如果省委同意，我愿意到汕头搞试验。如果要杀头，就杀我好了”；浦东开发开放时，赵启正认真思考，如何让廉政也成为重要的投资环境，他与美国宗教领袖路易·帕罗在黄浦江边留下了开明、开放、开心的“江边对话”；经济学家林毅夫泅渡台湾海峡来到大陆，亲历改革开放大潮后对比世界经济发展时说，改革开放40年最大的财富，不仅是让14亿中国人的生活得到改善，而且是可以改变全世界更多人生活的可能，感慨“我非常幸运地经历了中国创造奇迹的时代”。

蒋子龙用一部《乔厂长上任记》，将改革文学深深地烙在当代文学的史册上，应和了人们渴望雷厉风行的社会心理；张瑞敏当众砸毁76台有缺陷的冰箱，以“要么不干，要干就要争第一”的魄力，打造了高质量中国产品；李书福立志“让中国的汽车走向世界，而不是让全世界的汽车跑遍全中国”；获得过14个世界冠军、106块金牌的体操王子李宁，怀着“中国奥运冠军穿着自己国家制造的运动装备站在奥运会的领奖台上”的梦想，开启艰辛的创业历程。

袁隆平数十年如一日地躬耕田亩，将杂交水稻研究不断向前推进，解决了数亿中国人的挨饿问题，造福了全世界；杨利伟自豪地向中国和世界展示五星红旗和联合国旗帜，在《飞行日志》上郑重写下“为了人类的和平与进步，中国人来到了太空了”；张艺谋用独具魅力的电影语言讲述中国故事，颂扬中华民族坚韧不拔、激奋昂扬的民族精神；带有中国文化背景的姚明在世界各大赛事中开启他的高光时刻，赢得国内外球迷的尊敬和喜爱，从而成为中外文化沟通交流的标志性人物。

在中美建交中扮演重要角色的基辛格诚恳地表示：“随着中国融入世界秩序步伐的加快，它也正在重新塑造国际关系”；中国人民的老朋友法国前总理拉法兰提出，作为一个历史悠久的伟大国家，中国有自己独特的文化和传统，在这块土地上从事改革开放事业，这本身就决定了中国特色社会主义的原创性；萨马兰奇缓缓打开装有2008年奥运会主办城市的信封，宣布念出“获得2008年第29届奥运会主办权的城市是——北京”时，有超过7亿的受众在人民日报全媒体平台上通过文字和视频观看了采访；前来参加2018年中非合作论坛北京峰会的联合国秘书长古特雷斯说：“当前多边主义面临严峻挑战，中国坚定支持多边主义、积极维护多边秩序并推进全球治理令人赞赏。”

正是这些改革开放历程中无数宝贵的瞬间，折射了一个伟大民族的伟大历程。

1978-2018年，这是不可复制的40年。中国不仅在严峻的考验面前再一次显示了自信，显示了智慧，显示了能力，更在累累伤痛中果毅前行，在积极探索中走向复兴。中国在短短40年内走过了许多发达国家两三百年所走的路，这是人类历史上前所未有的奇迹。

正是这些改革开放中无数华彩的篇章，拉开了一个伟大时代的伟大序幕。

今天，改革开放站在了四十而不惑的历史节点上。40年，人生可见枯荣，国家破茧而生。回望来路，中国以濒临崩溃之身，怀着“摸着石头过河”的心情，成就了一场伟大的革命。从贫瘠到富裕，从禁锢到自由，从崩溃到奇迹重生，40年，一个个瞬间书写完成的这部改革开放史，让我们有太多的理由为之击节赞叹。

正是这些改革开放中无数可歌可泣的人与事，记录了一个伟大国家的伟大前行。

40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，积极作出了中国贡献，这个历史性的巨变来之不易。改革开放40年，中国立足国情，放眼世界，不仅从悠久的中华文明中汲取营养，而且博采东西方各国之众长，以开放包容的胸襟拥抱世界、融入世界。

沧海横流，方显英雄本色。

我们不能忘记，改革开放40年的经验和教训告诉我们——一个社会的前行，一个国家的发展，往往来自于深切的忧患意识和责任意识，来自于对未来的清醒判断与准确把握。

40年风雨兼程，40年砥砺图强。

40年众志成城，40年春风化雨。

40年前，邓小平同志大声疾呼：如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。40年后，习近平同志果断指出：“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”事实证明，中国的面貌发生了翻天覆地的变化，中国在国际社会赢得了举足轻重的地位，赢得了全世界的尊重和掌声。

40年里人事更迭，然而，无数的人、无数的事、无数的经验和教训都在告诉我们，改革需要思想，开放需要能量，改革开放不能止步。不断深化改革开放，需要中国一次次用14亿人的智慧和努力，汇集起不可战胜的磅礴力量。

弄潮儿向涛头立，改革关头勇者胜。今天，中国人民完全可以自豪地说，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界，是中国和世界共同发展进步的伟大历程。

三十而立，四十而不惑。今天，中国改革开放已经进入不惑之年，改革进入攻坚期和深水区，如何继续坚定不移全面深化改革，如何继续谱写改革开放浓墨重彩的新篇章，如何实现从站起来到富起来再到强起来的历史性飞跃，这是值得我们每一个人深思的。

我们更应该看到，作为世界最大的发展中国家，中国未来的道路还很漫长。今天，站在改革开放的历史交汇点上，我们尤其需要众志成城，需要未雨绸缪，需要高瞻远瞩，需要艰苦奋斗，需要实干兴邦。行百里者半九十，中华民族伟大复兴的事业需要一代又一代人的接续努力。

实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境，停顿和倒退没有出路，改革开放只有进行时、没有完成时。

让我们共同期待——

期待下一个辉煌的40年！