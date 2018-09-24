新华社北京9月23日电 题：谱写农业农村改革发展新华章——习近平总书记致全国亿万农民的丰收节祝愿温暖人心振奋精神

新华社记者

23日秋分节气这一天，大江南北亿万农民欢歌笑语，以不同方式庆祝自己的节日——第一个中国农民丰收节。经历春秋，汗水终于滋润出硕美果实，人们沉浸在丰收的喜悦中。

农，天下之大业也。22日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央向全国亿万农民致以节日的问候和良好的祝愿，极大地激励和鼓舞了广大农民和基层农业工作者。

“农民丰收节的设立、习近平总书记的祝愿，让我们深感党中央对农业、农村、农民的高度重视。农业的前景很美好，农村的天地很广阔，农民的未来也更有盼头！”湖南省益阳市桃江县松木塘镇八一农场的农场主王志强激动地说。

23日一早，王志强就把450头“跑猪”放出猪圈去山上撒欢。夜里下了一场秋雨，林间空气清润。“跑猪”的身影在苍翠的灌木丛中若隐若现。不一会儿，来自益阳、长沙等地的游客们到了，寂静的山林热闹起来。正值中秋节假期，游客们远道而来，就是为吃一口“高山跑猪肉”。这几年，别人家的猪销售困难，王志强的猪还没宰杀就被客户订走。

河南省驻马店市正阳县红旗种养业农民专业合作社负责人张成在一片花生地里查看收获情况。“花生陆陆续续开始收了。今年长势非常好，收成非常理想！”他说，“农民每年就是盼丰收，所以设立中国农民丰收节太有必要了！”

张成说，习近平总书记指出，我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。他对这句话印象最深，心情也格外振奋。

张成经营的合作社今年托管了3万多亩花生地，通过开展社会化服务得到了大伙认可。这几天合作社正在和村里签订下一季的托管合同，预计托管的小麦面积将达到20万亩以上。

这一天，沉浸在庆祝丰收节喜悦中的还有湖北省随县淮河镇高庄村的陈国忠。在当地庆祝丰收节的活动现场，他刚刚享受了一场乡土文化的盛宴。

“唱唱跳跳好热闹，都是咱们农民自己的节目，真有过节的气氛！”陈国忠说，习近平总书记的节日祝愿是对农民极大的激励和鼓舞。“有了自己的节日，有了更丰富的精神文化生活，我们农民更有干劲了。”

村里越来越多在外务工的乡亲们返乡务农，镰刀锄头换成了大机器。而陈国忠几十年来从未离开过家里的10多亩地，家里种了10多亩水稻、1万袋香菇，每年收入有5万多元。他还打算考个驾照、买台小型货车。“路子越来越宽了。”他说。

“今年是农村改革40周年。习近平总书记指出，40年来我国农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革。这也是对小岗村的高度肯定。”安徽省滁州市凤阳县小岗村党委第一书记李锦柱，在当地庆祝丰收节的活动现场说，习近平总书记的祝愿让大家很激动、很振奋，在分享五谷丰登喜悦的同时更感受到党和国家对农民的重视和关怀。

今年2月，小岗村村民代表聚集在大包干纪念馆前，领取了第一次集体经济收益股权分红，每人到手350元。小岗村成立了集体资产股份合作社并发放股权证，村民从“户户包田”实现了对村集体资产的“人人持股”。

“我们大力经营‘小岗’这一品牌，集体经济收益比去年好得多，今年老百姓的分红肯定比去年高。”他说，“我们要以欢庆农民丰收节为契机，调动农民的自豪感，凝聚起参与小岗村振兴的共识，团结起来一起干，把小岗村建设好！”

习近平总书记的祝愿，同样在东北一望无垠的黑土地上引起强烈反响。“我们更加喜悦自豪，心里更有底了、更有干劲了！”吉林省永吉县万昌镇的“新农人”张楠楠说，在推进乡村振兴的大战略中，大学生在农村天地大有可为。

28岁的张楠楠是既能飞又能教的“飞行教头”。此时，她正在一片稻田边上熟练操作着一台小型无人机，察看水稻收割情况，通过对讲机与收割机驾驶员沟通，调度着机械行进路线。机器轰鸣声中，金黄的稻谷被收进仓。

“我要持续打造自己农场的稻米品牌，让产自黄金水稻带的优质稻米对接更广阔的市场，好米卖出好价格。”她说。

每天早上6点准时到村部或农场，是江苏省泰州市高港区徐庄村第一书记徐勤生20多年来的习惯。23日一早，徐勤生起床后打开电视正好看到习近平总书记向全国亿万农民祝贺中国农民丰收节的新闻。

“我们国家是个农业大国，农民终于有了自己的节日。”徐勤生高兴地说，“农村的春天到来了。我们要抓住机遇，把农村的各项工作实实在在地做好！”

徐勤生认为，做好农村工作要做到“脸熟、路熟、地熟”，经常到老百姓家里坐一坐。村干部要做好种粮大户的“指导员、服务员、参谋员、后勤员”。

在处处五谷丰登、瓜果飘香，亿万农民共庆丰年、分享喜悦之时，一曲乡村振兴的华彩乐章正在神州大地激荡响起！（记者董峻、高敬、唐兴、周楠、侯文坤、段续、郑生竹）